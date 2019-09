Habrá elecciones

El chulito de playa de este verano ha sido Matteo Salvini. El rey de los chiringuitos italianos ya no es nada. Escuchad, aventureros, el cruel destino de los inconsistentes. El líder de la Liga se ha quedado sin ministerios, Rusia pierde un gran aliado y Europa suspira. Unidas Podemos llama Calvini a Carmen Calvo, y la de Cabra se agarra un berrinche caprino, payoyo. No hay opciones para el entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos, los socialistas que lo defendían se han quedado sin argumentos; mañana hay reunión de la Ejecutiva en Ferraz, el siguiente se presenta el programa de las 300 medidas del improbable Gobierno progresista, visita rápida a Santander y a Bilbao, hola Revilla, qué tal Ortuzar, y vuelta a Madrid. Pedro Sánchez ha madurado los dos enormes inconvenientes que tenía para volver a presentarse a una investidura, y ambos han caído por su peso: no quiere ministros de Unidas Podemos ni desea depender de Esquerra Republicana, ahora que llega la sentencia del procès. Un Gobierno con tales socios -podemitas y republicanos- es en estos momentos un imposible. Así, que la única duda es si el Rey llamará a los líderes a una nueva ronda o ni siquiera eso. Ahora bien, ¿qué ocurrirá después? El Congreso que saldrá de las urnas será muy parecido al actual. Escuchad, aventureros, los vientos que soplan desde Italia.