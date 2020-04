Le dice la concejala de la oposición al alcalde: "vamos a predicar con el ejemplo y eso significa partir de la confianza sincera de que vosotras y vosotros queréis acabar con la crisis cuanto antes y que el alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia (…) y por eso nuestro apoyo será total". No es una excepción en esta crisis, la de nuestras vidas (antes de que la proclamase la dirección general de los nombres). Entre la basura rutilante de los gobiernos arrogantes que improvisan y las oposiciones mezquinas que se retratan en la nada, emerge la política local. Funciona porque no engaña ni estorba.

He trabajado muchísimo con alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales. Y los he visto trabajar. Se dejan la piel por su ciudad o por su pueblo. Hay, por supuesto, borrones, como en todo, pero si los políticos de arriba fueran la mitad de un cuarto de buenos que los de abajo, a los del medio las cosas nos irían mejor.

En un pueblo, en una ciudad, no hay tiempo para la tontería. Se tiene lo que se tiene, poco, y con lo que se tiene, se hace lo que se puede. Se inventan soluciones donde no había remedio y, como son hábiles y se ganan el respeto, complican al sursum corda para sacar adelante pequeños detalles, o no tanto, que ayudan de verdad. Unos tractores que desinfectan las calles por aquí, unas ayudas que se tramitan ágiles por allá; te los encuentras en el súper, tan cansados y asustados como tú, y revientan sus móviles llamando a quien sea para gestionar. Multiplican los recursos que no tienen. Acometen empresas imposibles. Aciertan o yerran, pero no se esconden ni escurren el bulto diciéndote, y es verdad, que le toca a otro. Hacen. Están. ¡Y tanto que levantan corazones!

Creo que los ayuntamientos y las diputaciones, utilísimas en esta crisis, son como una familia. A lo mejor extensa, de esas que no se reúnen siempre y, si lo hacen, son "la percha la guantá", pero cuando la vida aprieta tocan a rebato y se ponen en fila para sumar realidades tangibles, sin peroratas infumables. Habitan en ella, no lo negaré, gilipollas esféricos que, desde sus atalayas doctrinales, pretenden alcanzar protagonismos vacíos para hacerse notar, pero más rápido se les aísla convenientemente en el eco que les devuelve la pared de su despacho inútil. Y a seguir. Ni una crítica estéril, ni un discurso grandilocuente. Todos a una. Hombres y mujeres reales que hacen política de altura, de verdad, de la que cambia las cosas o impide que todo se vaya al diablo. Y eso también lo votamos.

Cuando todo esto termine tendremos que repensar muchas cosas y todas bajo una perspectiva de utilidad. Si sirve, que siga; si no, que se aparte. Pero, mientras, reconforta saber que cuanto más cerca, mejor remedio. El alcalde contestó: "nos separan antípodas casi, ideológicas, pero hoy nos acerca la humanidad". Para mandar hay que servir. Que tomen nota los idiotas.