Las dudas del ejemplo Albiol

El candidato del PP a la Alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha lanzado una campaña en la que los vecinos le dicen que le votarán a él, pero no al PP. La iniciativa, que no ha sentado bien en algunos círculos de la dirección nacional de los populares, no ha quedado solo en una polémica en clave catalana, sino que ha despertado cierto interés de algunos alcaldables de la provincia de Córdoba, no solo del PP, sino incluso en candidatos del PSOE y hasta de IU. Y es que esconder la siglas para que el votante se fije en el candidato es una tentación que obliga, al menos a pensárselo. A ver si hay "alguna" valiente.