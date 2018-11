El drama de no tener hogar

La estadística que dio a conocer la red Co-Habita hace unos días no deja lugar a dudas: Córdoba no ha logrado rebajar el número de personas sin hogar, que se mantienen en casi 300. Se trata de unas cifras que causan cierto sonrojo, si bien también ponen sobre la mesa el trabajo que realizan muchas organizaciones sociales para que estas personas no duerman al raso y cuenten con un espacio en el que puedan ser mínimanente atendidas. Lo que tampoco se entiende es que colectivos como Cáritas rebajen algunos de sus programas sociales por la falta de fondos.