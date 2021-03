La disyuntiva

Socialismo o dale a tu cuerpo. Socialismo o alegría Macarena. Socialismo o tu cuerpo es pa darle. Socialismo o alegría y cosas buenas. Socialismo o nos vamos a comer. Socialismo o un arroz con bacalao. Socialismo o cuchíbiri cuchíbiri. Mi chocho moreno o libertad. Cocido Madrileño o libertad. Milenarismo o gin tonics. Jaco o alita de mosca. Lhardy o La Ardosa. Cien mil al año o 1,02 gramos de alcohol en sangre. Susto o muerte.

Tenía la intención de hilvanar varias columnas tratando de analizar en profundidad ciertas mejoras que bien le vendrían a nuestra plena e imperfecta democracia, pero me veo obligado calzarme el neopreno y la bombona de oxígeno y trincar rápido la tabla para llegar a tiempo de surfear la enésima ola de mierda fresca que nos echa encima la partitocracia imperante, a ver si puede ser que no me ahogue. La mañana de marras, antes de la última movida madrileña, uno de los tipos más inteligentes que me he echado a la cara -de esos pocos que cuando quedas con ellos su inteligencia llega antes- y más del PP que la gaviota -de todo hay en la viña del señor-, me decía que a este paso el voto útil iba a ser al PSOE, y que el que era tonto y guapo se revela como genio en la selección de manijeros mejores que él, y eso hoy es mucho. Respecto al naranjismo coincidimos en que era como agua que se escapa de las manos -arenilla-, dijo él. El caso es que el mediodía de marras, en plena movida madrileña, una de las tipas más inteligentes que me echado a la cara y más comunista de lo que se cree el alcalde de mi pueblo -de todo hay en la era del koljós- me dijo que se estaba pensando votar al PSOE. La noche de marras, una de las personas más inteligentes que conozco independientemente de su sexo o condición, y más liberal que las Cortes de Cádiz, coincidía por wasap conmigo en la lectura de este asunto.

Los únicos que estaban tranquilos el día de marras eran Feijoó, Sánchez y Arrimadas. Los dos primeros porque tienen todo que ganar, la tercera, porque ya lo ha perdido todo y no tener nada que perder te sitúa en posición de ganar algo, y si, además -perdonen, que me da la risa- se brinda un servicio al país, mejor que mejor.

Los dos políticos que más daño han causado a España en este siglo han sido Susana Díaz por elegir a Pedro Sánchez para no competir con él y Albert Rivera por no elegir a Pedro Sánchez para colaborar con él. Lo de Susana no tiene remedio, pero parecería que Arrimadas piensa que lo de Rivera sí y se plantea una disyuntiva alternativa: Democracia o populismo.

A Iglesias, ni el pelo de una gamba y Abascal se saca el dobladillo en Murcia impunemente. Si Errejón va al PSOE y Aguado pasa del 5% igual mandan a MAR a corrales, si no, el tándem Ayuso Monasterio tumbará a Casado. Llegados a este punto mi disyuntiva es Grosse Koalition o mierda pinchá en un palo para todos nosotros, y va a ser conjunción copulativa, que lo sepan.

Y hasta aquí mi análisis cantábrico de hoy: profundo como una lata de anchoas.