La verdad es que lo hemos pasado en grande esta Semana Santa, que ha sido para todos los gustos, como tiene que ser. Que a cada cual le gusta una cosa y lo bonito es que todo el mundo lo pase bien, y eso es lo que ha pasado esta Semana Santa que ya se acaba. Y que sean muchas así, que no estorban, ni mucho menos.

A los que le gustan los pasos lo han pasado en grande, porque han salido todas y haciendo entero su recorrido, que vaya cómo estaban algunas calles, que daba miedo verlas. Porque gente en la calle ha habido para parar siete trenes y algo más. Lo de la Mezquita yo creo que hay sido más que histórico, que yo no sé cuántos nos hemos juntado por allí. Que algunas procesiones las he visto por allí con Cayetano y Soraya. Eso sí, hay que esperar un buen rato, pero que tampoco pasa nada, que a mí me encantan esas esperas. Lo que hay tener es una sillita plegable o parecido, una botellita de agua y que no falten las pipas, eso nunca, y a hablar y a ver a los que pasan cerca, que eso es un sin parar. Que anda que no me he encontrado con amigos, pero tela, y es que una buena bulla da mucho juego. Aunque yo creo que el que más se ha parado ha sido Cayetano, que yo no sé la de clientes que se ha encontrado. Y es que tantos años vendiendo la lotería en San Agustín da para mucho, para conocer a media Córdoba y algo más.

Muchos se han ido a la playa, que hasta se han bañado con la temperatura que ha hecho, que yo he visto algunas fotografías que les han enviado al guasa a Soraya y Cayetano. Así era siempre la Semana Santa de antes, no sé si usted se acuerda, que el Domingo de Ramos estrenábamos nuestro polito de manga corta y el Jueves Santo estábamos dándonos un chapuzón en Fuengirola, que eso ha sido así. Pues este año ha vuelto a serlo, para alegría de los que prefieren la playa. Que me enseñaron una foto de Fuengirola y yo creía que era la carrera oficial, de la gente que aparecía, qué barbaridad.

En fin, que la mayoría lo hemos pasado bien, a pesar del sofocón que nos volvió a dar el Córdoba. Y a pesar de eso a Crespo lo han dejado en su sitio. Ya veremos si ha sido buena idea, o es un para nada, o porque le tienen que pagar una morterada, como dicen algunos, que cualquiera sabe. Y en nada tenemos las Cruces y el no parar, que esto va ya embalado.