El dilema de la mascarilla

El adiós oficial a la mascarilla, sellado por Madrid y aceptado en Sevilla, aunque con la recomendación de su uso en aglomeraciones y espacios cerrados, no ha supuesto un cambio radical en la provincia, al menos por ahora. Muchos ciudadanos la siguen llevando por la calle y más aún en tiendas y establecimientos públicos. Con lo que protestamos por la incomodidad que suponía cuando se hizo obligatoria y lo que nos cuesta ahora desprendernos de ella... Eso sí, no hay mal que por bien no venga y a juicio de los epidemiólogos, cuanto más se lleve, mejor. Que luego vienen los repuntes de covid.