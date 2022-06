Cuando ustedes lean esto harán 101 días desde que Rusia invadió Ucrania. Digo Rusia y no Putin porque por mucho que nos digan que es la guerra de Putin, él no es más que una pieza, y no la más importante, de un tablero extremadamente complejo.

Cuando ustedes lean esto hará 101 días desde que Rusia invadió Ucrania y 86 días que Borrell dijo que lo que teníamos que hacer es bajar la calefacción para disminuir la dependencia energética del gas ruso, quitando del foco que el principal consumo de esa materia lo hace la industria alemana, y si hay fijar el precio que tenemos que pagar para que esta guerra termine es ahí, no en otro sitio, donde está la mayor parte del escandallo; a partir de ahí podemos seguir sumando el resto de factores hasta tener el coste final bien repartido. Digo que esta guerra termine y no hablo en términos de victoria y derrota porque la guerra en general es una derrota en si misma y esta guerra en particular, con el trasfondo de las casi seis mil ojivas nucleares rusas y otras tantas de la OTAN, no puede escalar mucho más sin entrar en escenarios -lejanos, espero- de destrucción mutua asegurada.

Cuando ustedes lean esto harán 101 días desde que Rusia invadió Ucrania lo que, a razón de ochocientos millones de euros diarios en gas ruso, suma la cantidad de ochenta mil ochocientos millones de euros: suficiente para pagar 35.000 tanques T90, si tuvieran capacidad instalada suficiente para fabricarlos -que no la tienen-, o para pagarles durante un año quinientos pavitos al mes -retorno del fiambre no incluido- a trece millones y medio de pobres desgraciados -que sí los tienen, muy pobres y sin gracia ninguna- para mandarlos al frente a masacrar y ser masacrados. Entre el T-90M y la carne de cañón hay múltiples posibilidades de gasto para que esta guerra dure 1001 días o más. Sí Borrell, Rusia es un cuartel con una gasolinera regentada por un homo sovieticus, y también un misterio con un enigma dentro. La UE es un laberinto con varias salidas, pero, yonkis de energía, sólo encontramos la puerta de la gasolinera que no nos conviene, hasta que nos corte el grifo. Si no los cortamos nosotros esto se va a prolongar más de lo necesario.

Cuando ustedes lean esto harán 101 días desde que Rusia invadió Ucrania. En abril del 2020 la aprobación de Putin era de un 29% hoy es del 87% según encuesta de Levada. Es Rusia. Toca defenderse, toca cortar amarras.