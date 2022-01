La "demagogia" de la N-432

Se quejaba hace unos días la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, de la "demagogia" que a su juicio está haciendo el PP con el desdoble de la N-432. Sin embargo, la dirigente no dudó en decir que "el estudio informativo" de la A-81, "lo que recoge y lo que está diseñado es una autovía" y, "de hecho, así se le pudo explicar a los alcaldes en el encuentro que hubo no hace mucho por parte de la delegada del Gobierno en Extremadura y del delegado del Gobierno en Andalucía". El estudio, cierto, es de una autovía, pero el mismo dice que no habrá desdoble entre Zafra y Espiel. ¿Quién hace demagogia?