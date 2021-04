La cuna del requiebro

Cuatro van y cuatro nos quedan que pasear antes de completar el chotís de los Madriles. Pues eso, Más Madrid, Vox, Podemos y Ciudadanos. El orden no es casual, es el previsto por las encuestas según porcentaje de voto presunto. La candidata de Más Madrid, casi desconocida en el resto de España, pero apreciada en la CAM, es un descubrimiento. Más Madrid supera la escisión de Podemos vía Errejón y es, a la chita callando y no tanto, la opción ideológica de izquierda útil que no ofrecen Gabilondo o Iglesias. Mónica se bate el cobre, tiene discurso y ofrece un modelo, con el que se puede discrepar o no, pero un modelo distinto al de Ayuso gobernando, sola o en compañía de otros. Mónica no cede, como lo hace Gabilondo, empeñada Moncloa en la nula chicha programática; y Mónica no riñe, como hace Iglesias, empeñado en el papel de salvador, cuando él mismo supone un riesgo cierto. Si Más Madrid superase al PSOE, la lección sería de órdago y, aunque no lo haga, si apuestan fuerte en esta línea, tendrán sitio en otros lados.

Vox es un problema serio. La ultraderecha en Europa se conoce y se teme. Aquí parecemos idiotas. Ciertos estrategas con ansías llevan años fortaleciendo su posición para debilitar a la derecha democrática y, así, fortalecer la propia: el rollo moderno de ganar perdiendo. Ellos, que ya venían entrenados, se pueden convertir en un monstruo que devore la normalidad. Carteles y reclamos abiertamente fascistas, candidatos faltones y un desprecio pasmoso a la formalidad democrática que nos hace adversarios, pero no debiera convertirnos en enemigos. Monasterio, sonrisa impostada perenne, es un drama para las elecciones. Lo que llaman derecha sin complejos es solo sin vergüenza. Son la única razón objetiva válida que considero para votar a la contra, aunque fuera con pinzas en la nariz. La asignatura que repetiremos porque la hemos dado por aprobada, en un alarde de insensatez.

Podemos no es. Es Iglesias. Una estructura grande puesta en favor de un pequeño liderazgo. La pretendida audacia de su candidatura para liderar el cambio ha sido solo para salvar los muebles superando el umbral del 5%. Comprendo la sorpresa de Mónica al escuchar decir a Gabilondo "Pablo, tenemos 12 días para ganar", como si ganar a Ayuso fuera un patrimonio de esos dos. Es posible que si la mayoría hablase no quisiera a los botarates que mandan, pero tampoco a Pablo. Asusta más que ayuda.

Pobre Edmundo. Y pobres todos, por desgracia. Posiblemente en otro contexto, en otro momento. Pero ya no. Ni un solo chavo se da en este país de locos. En un escenario polarizado, no suma. Solo la finísima hebra de supervivencia parlamentaria le salvaría. El problema no es el fracaso de Ciudadanos; el drama es la orfandad del centro político para lo que está por llegar, que es de traca. Las cosas son como son. Ayuso y el resto. Susto o muerte. Un requiebro. Es el voto al revés.