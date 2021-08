Esfantástico ser o decirse de izquierdas. Porque las culpas siempre son de la derecha. En plena ola de calor el precio de la electricidad bate récords históricos. Y no pasa nada. ¿La culpa? De Aznar y de Rajoy. Y de "factores internacionales" que por lo visto no existían cuando gobernaba el PP.

El pasado enero, cuando en plena ola de frío a causa del temporal Filomena se produjo una subida de la tarifa eléctrica, la ministra Montero dijo que se trataba de un hecho "coyuntural y puntual" y que el Ejecutivo "trabaja sin descanso" para abaratarla. Y no pasa nada. Un Pedro Sánchez anterior, cuando era oruga opositora y no mariposa gobernante (porque es sabido que no es responsable de lo que diga en una u otra de sus metamorfosis), tuiteaba a Rajoy en agosto de 2014: "Ha aumentado un 13% la factura de la electricidad. Usted le sale muy caro a los españoles". Siete años más tarde, ante la subida más alta de la historia, ni tan siquiera se toma la molestia de darles explicaciones a los españoles cuando comparece sin permitir preguntas para celebrar el éxito en la lucha contra la pandemia o el primer ensayo de la vacuna española. Nada de malas noticias: su cuerpo solo es pa' darle alegrías y cosas buenas. "Esta Navidad la luz tendrá un precio un 10% superior a la del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún gobierno decente debería tolerarlo" y "¿Qué se os ocurre para luchar contra la pobreza energética durante la ola de frío? Subir el precio de la luz" tuiteaban Garzón y Montero en enero de 2017. Y no pasa nada.

Cuando los opositores están en el Gobierno y la oruga es la mariposa que lo preside el precio de la electricidad marcó el pasado miércoles su nivel más alto en la historia en España en plena ola de calor. Pero no pasa nada. Podemos incluso lo aprovecha -una patita dentro del Gobierno y otra fuera- para escenificar sus discrepancias con el partido con el que cogobierna: "Que a nadie le quepa la más mínima duda que, desde Unidas Podemos -tuitea Echenique-, daremos la batalla en todos los espacios (gobierno, parlamento, calle) para poner fin a este expolio. Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía". Es fantástico, sí, ser o decirse de izquierdas y disfrutar de la impunidad e incluso de la ubicuidad.