Las cuentas para Córdoba

En el Palacio de la Moncloa andan muy apresurados en sacar adelante los Presupuestos, no vaya a ser que alguien de los socios que soportan a este Gobierno se vaya de madre y vaya a pedir la Luna, aunque ha habido concesiones menos alocadas. Eso de estar con unos presupuestos obsoletos y de otro partido que está en el extremo más extremo de tus nuevas convicciones no debe resultar nada relajante en el día a día.

De las cuentas que regirán la más que maltrecha economía de España en los próximos meses, en plena pandemia y crisis sanitaria, y sustentadas en partidos como Esquerra, Bildu o Ciudadanos, también hay una buena parte que llega a Córdoba, provincia que -vamos a ser francos- nunca ha sido el ojito derecho del Ejecutivo central a la hora de repartir demasiados euros en las cuentas anuales. Sin embargo, esta vez las cifras son superiores, pero ojo, que hay trampa. No se puede negar que se han cifrado en más de 186 millones a diferencia de los de Montoro. Así, grosso modo pues oye, no está mal, pero como todo en la vida, hay que escudriñar estas partidas. Que sí, que es cierto, que han subido más de lo esperado y soñado para Córdoba, pero realmente la mayor parte de esta cuantía son para obras ya programadas -sobre todo para la red ferroviaria y mantenimiento de líneas que no solo pasan por la provincia y que hacen que la cuenta sea de lo más abultada-, pero la triste realidad es que apenas 27 millones son para inversiones reales.

Es decir, que sí que la provincia de Córdoba sale del furgón de cola en cuanto al reparto del dinero global -pero no la capital, porque la cifra es irrisoria- y, con ello, ya vendrán quienes digan eso de que lo ha hecho su partido a diferencia de otros y que estas cuentas son estupendas.

Sin embargo, en el tintero se quedan proyectos también históricos que, a este paso, además de ser históricos se van a quedar en el olvido. Un reparto de fondos -que todos pagamos- que pone en evidencia la falta de ganas de impulsar una provincia como la de Córdoba -menos aún la capital- y al que los grupos de la oposición en la Cámara Baja tienen que presentar cuantas más enmiendas mejor. Ahora, que se las aprueben es otro cantar, porque hay prisa en La Moncloa, que la Unión Europea aprieta y si se hace sin mirar el detalle, pues mejor para ellos.