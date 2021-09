Cuando curraba en el campo, en el tiempo de la tala, el que venía conmigo decía que no se fiaba de la mitad de la cuadrilla y éramos dos. Vuelvo de Madrid a Cádiz, donde todo el mundo quiere estar, de nuevo con la clara impresión de que el cambio de ciclo es inexorable y que el denostado sector de la construcción, tan malo no será, vuelve a tirar del resto de sectores. Dice un amigo de aquí, pícnico puro y disfrutón como yo, que lo clásico es lo que hubo, lo que hay y lo que permanecerá, también dice que los golpes esculpen y que los que la crisis de las hipotecas subprime propinó a promotores, constructores y fabricantes han creado nuevas formas, nuevos enfoques, nuevas realidades e inexorablemente, nuevos retos. Los dos principales que afronta el sector son el alza de las materias primas y la escasez de mano de obra cualificada.

El alza de precios de las materias primas es un asunto complejo en el que influyen múltiples factores, donde quizás -economistas tiene la iglesia- lo que más pesa es la sobredemanda producida por la reactivación después del parón global, sobre todo China y su esfera de influencia, y también en Europa, donde el fuerte estímulo de los Next Generation tienen como efecto secundario que en algunos casos sea parte de lo comido por lo servido.

En el caso de la mano de obra, el tema si no es más complejo es más difícil, porque hay cagabandurrias de por medio, que no ven más allá de su nariz, lugar donde se encuentra el próximo ciclo electoral, y cada vez que le meten mano a los planes de estudio es para aumentar la tasa de analfabetos funcionales que pastorear en el único mercado que les interesa, que es el de los votos. Qué buen servicio a España le harían simplemente copiando los sistemas de FP dual que tan buenos resultado dan a los tudescos desde hace tanto tiempo. Pero no. Eso supone que encontrar una cuadrilla de dos, aunque sólo sea fiable la mitad se va convirtiendo en un milagro, y que haya mucha obra en riesgo de abandono, además de la que está abandonada a causa del alza de los precios y las bajas temerarias, que es harina de otro costal.

¿Y el futuro? En el futuro próximo va a haber muchas cuadrillas en la construcción de nuevo, fiables eficientes y robóticas y serán dirigidas por humanos, oficiales de obra que hay que empezar a formar ya. Bienvenidos al futuro.