La crisis que viene

Como ya saben ustedes, los que me leen, la columna vertebral de esta columna -valga el rebuzno- es la defensa tibia de cierto racionalismo liberal dicho sea en el mejor sentido, es decir, un liberalismo de corte gaditano, viva la Pepa, amigo de la liberalidad y del libertinaje y con una clara querencia libertaria en lo que apunta al libre albedrío del individuo y su pensamiento; a favor de concebir la Nación como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y firmemente partidario de que esté obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen; lo de que todos los españoles estén obligados a ser justos y benéficos o que el objeto de gobierno sea la felicidad de la nación, ya tal.

Respecto al racionalismo, ya valdría con que la cosa pública se rigiera por principios lógicos, es decir, que pudiéramos reducir los asuntos a proposiciones verdaderas o falsas. Verdad y falsedad, menudas antiguallas, lo moderno es ponerse una gorra del MAGA y darse un voltio por Dallas, que va a resucitar John John Kennedy para ir de vicepresidente de Trump en 2024, año fundacional de soviet de Manhattan.

Claro que la cosa privada no crean que es mucho más racional. La economía es pura magia y su dinero, querido lector, no existe en ningún lado: es un convencionalismo, un algoritmo informático y un acto de fe, de usted para el banco y sobre todo de la sociedad hacia usted. Todo el dinero es falso, pero eso ya no importa porque verdad y falsedad son cosas del pasado, la ley de la gravedad no deja de ser una opinión más y todos sus conocimientos académicos, prácticos o profesionales son, no digo equiparables, sino absolutamente inferiores al exabrupto proferido por cualquier cagabandurrias en tuiter o en la tribuna del Congreso.

Les iba a contar de nuevo que la reactivación de la economía global unida a los estímulos públicos está generando una sobredemanda que presiona con fuerza la cadena de suministros en todos los sectores y que bien haríamos en modular dichos estímulos dilatándolos en el tiempo para que el sistema pueda gestionar la circulación de bienes sin generar alzas en los precios que produzcan que se dispare la inflación y eso frene el ansiado crecimiento- Pero es tontería que bregue, hace meses que nos están relatando que viene una crisis de escasez y las profecías autocumplidas pueden más que las leyes de Newton.