Mas cosas sobre móviles

Desde este mismo espacio -en su edición del pasado sábado- el autor que hoy suscribe tuvo ocasión de "opinar" sobre un conocido -y muy popular- artilugio, que venimos designando con un interminable rosario de apelativos.

Ciertamente, tanto en aquella ocasión como hoy, tratábamos de aludir a las ventajas -y desventajas- del dicho dispositivo, que todos conocemos como "teléfono móvil", "terminal", "celular" y, quizás, algunos nombrajos más.

No sé si con tino o sin él, es lo cierto que, mediante aquella publicación, la pretensión del autor de la misma no era otra que reconocer, sin ambages: Por una parte, que, en efecto, los dichos aparatos adolecen de un interminable listado de virtuosas cualidades. Tantas, que los susodichos ingenios devienen, a menudo, en imprescindible herramienta de curro. Por otra (parte), también intentamos hacer expresiva nuestra "opinión" de que las dichas… "ventajas" son susceptibles de poder quedar neutralizadas por mor de las numerosas "desventajas" que implica la utilización de los dichos dispositivos.

A propósito de la publicación a la que aludo, un amable lector tuvo a bien darnos traslado de la siguiente reflexión, que reproducimos: En su artículo, usted nos refiere los potenciales "inconvenientes" que nos pueda deparar el uso incorrecto del "teléfono móvil". Pero, he aquí que no nos señala ninguno" de estos... "inconvenientes".

En efecto, el autor de la publicación que referimos no señala ningún "inconveniente" que pueda producir el uso incorrecto de los dichos dispositivos. Pero la… "omisión" que invoca el amable lector no trae causa de un error involuntario. Todo lo contrario: tiene la condición de intencionada. Lo que, a juicio de Las Tendillas, supone una plena justificación de la "omisión" objeto de comentario crítico. Nos parece así porque los… "inconvenientes" que derivan de una utilización irresponsable de los llamados "teléfonos móviles" no precisan ser… "señalados": Se perciben per se. Y, de igual modo, los rechazamos. No solo por "inconvenientes" sino por otras causas susceptibles de un reproche que puede alcanzar la condición de penal. Dicho en otros términos: si alguien conduce hablando por el "móvil" -por citar un solo ejemplo- podría incurrir en comportamiento "inconveniente" al menos. Los peligros en que incurriría el susodicho no nos corresponde… "señalarlos".