La cordobesa Victoria Adame y su 'No toda distancia es ausencia'

Una artista de Córdoba, Victoria Adame, muestra en 16 instantáneas que 'No toda distancia es ausencia'. Esta fotógrafa con baja visión expone en el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid parte de su obra, que puede verse hasta el 17 de septiembre. Acompañada por María José Sánchez Lorenzo, coordinadora del museo, y Teresa Díaz, técnica del centro, la creadora ha inaugurado una muestra en la que, además de ver parte de su obra, se pueden leer versos relacionados con cada imagen solo con escanear el código QR de cada una de ellas. "La fotografía me eligió a mí. Ha sido una válvula de escape, y no concibo una vida plena sin hacer fotografías", afirma la cordobesa.