Un conteo que no cesa

El número de rebrotes de coronavirus en la provincia de Córdoba no cesa. Cada día, el parte de la Junta de Andalucía muestra que el covid-19 sigue aquí, no se ha ido, lo que empieza a preocupar de forma muy seria a las autoridades sanitarias. Tan es así, que la propia portavoz del grupo asesor de coronavirus en Andalucía, la cordobesa Inmaculada Salcedo, ha reconocido que "estamos preocupados" y "que pensábamos que iba a ver pequeños rebrotes, pero no tantos como hay". Si esto es lo que dicen quienes más saben de salud pública, habrá que pensar que las próximas semana serán complicadas. Precaución.