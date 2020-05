El compatriota

Sé bien que lo importante es cómo responder al virus. Es una carrera contra el tiempo para dominarlo cuanto antes y recuperar nuestras vidas. Estoy seguro de que cualquier gobierno, incluido éste por supuesto, querría superar la crisis de la mejor manera posible. Ningún dirigente desea confinarnos a toda costa, que nuestro contacto social (el que nos gusta y nos define culturalmente) haya saltado por los aires y, como es lógico, nadie busca que haya un contagiado más y, mucho menos, un muerto más. Todo esto está claro. Asumo, por tanto, como ciudadano responsable que soy, que lo hacen por nuestro bien. El problema, compatriota, es que me piden asumirlo por fe.

La democracia implica justo lo contrario: se trata de no perder jamás la capacidad de contestar las decisiones del poder. En una circunstancia cruel, como la actual, es razonable facultar al ejecutivo para tomar decisiones rápidas, prestarle cauces más ágiles, para que no tenga que afrontar controles intermedios (plenamente justificados en condiciones normales) que hoy podrían ser considerados obstáculos. Esa es una de las razones que justifican el estado de alarma: dotar de más poder al gobierno (excepcionalmente), para limitar las libertades públicas e individuales (excepcionalmente), porque una situación sobrevenida de trascendencia capital aconseja esas limitaciones para solventarla (excepcionalmente). No suspende la democracia, limita el ejercicio individual de ciertas libertades físicas, para que se puedan concentrar los esfuerzos en recuperar la normalidad violentada, en nuestro caso, por el virus. No excluye contestar al poder. Por eso, aunque responsablemente acepto respetar las medidas que desde el gobierno se proponen, y se disponen, porque me creo que están tomadas desde la voluntad inequívoca de superarlo como sea, y -en consecuencia- las acato, quiero además saber por qué.

Exigir, como exijo, conocer la razón que motiva las decisiones no se satisface solo con una respuesta genérica que afirme adoptarlas para parar al virus o la advertencia paternalista de que, además, se hará todo lo que sea necesario. Eso es lo mínimo. Reclamar saber por qué no es desleal con el país, ni desgasta al gobierno, ni pone el acento en lo accesorio. Querer saber, aun sin cuestionar la obediencia obligada, es una responsabilidad ciudadana.

La alarma no justifica una suerte de despotismo ilustrado, porque no somos un rebaño estúpido, acrítico y necesitado exclusivamente de dirección. Precisamos liderazgo, no que solo nos conduzcan. "Porque sí, porque es por tu bien, tonto", no es bastante. Datos, explicaciones, nombres, criterios, respuestas sencillas a preguntas concretas, sin circunloquios evasivos. Verdad.

Prefiero, señor presidente, que no me llame más querido compatriota. Mejor, tráteme como tal.