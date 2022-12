El charco (y vuelta)

Quién nos iba a decir a ti y a mí, Maby, que la nueva vuelta al sol que hemos cumplido estos días, tú la tuya, yo la mía, estaría tan marcada por esta conquista? Madrid se ve distinta desde el regreso. Lluvia y frío. Igual en casa, con lluvia también, que tanto se necesita. Nostalgia temprana no por haber vuelto, que hay que hacerlo, sino por no seguir, que sabe Dios que es una bendición pendiente.

La memoria reciente golpea con el recuerdo de Cartagena de Indias. Su belleza colorida extraordinaria, la viveza de la gente en sus calles, los olores y sabores… La vida a borbotones que nos ha inundado. En una cualquiera de las bóvedas de Cartagena (antes cárcel para quedarse obligado, hoy rincones para permanecer libre), alguien recibió una propuesta simple que rechazó: ¿una limonada, señor?; no, gracias. Cuando la limonada, no siempre limón, puede caerte de corozo, de maracuyá o de guayaba, la negativa no es una alternativa prudente ni razonable. Con una educación exquisita y una musicalidad mágica, más que hablar, la chica tintineó al segundo: pero ¿cómo no va a querer una limonada que le endulce la vida? Y corrección, claro: limonada al canto. ¿Qué si no? ¿Cómo se puede volver a ver la lluvia igual que antes después de vivir todo eso?

La pasión no me ciega. Tengo ojos. Soy consciente, porque lo he visto, de que la belleza vitalista que embriaga los sentidos, repletos de estímulos brillantes para no moverse jamás de ese centro colonial, o de las olas templadas del mar Caribe, o del verde intenso de la Sierra Nevada, rompe por las costuras de una sociedad tensionada en los márgenes. Y sé que el envés triste del haz americano está también en las iglesias de hormigón que ofrecen salvación barata, y remedio ciego, en las inmediaciones de las Botas Viejas, que acompaña las empanadas y las arepas, sin aparente futuro, de la parada de Wilson en Los Arrieros hacia Santa Marta, que presenta el crudísimo juego de unos chavales, en un árbol, en una charca, en la franja contraria de la zona franca de Barranquilla, o en el rápido despliegue de los niños, pidiendo unos pesos, con los ojos vivos y el estómago muerto, al caer la tarde en el Muelle Norte de Rodadero. La pasión no me ciega, digo. Me convoca la razón, porque, al verlo, lo he pensado. Y la única respuesta posible es reforzar su compromiso con el mío. Con lo que sé, por si sirve.

Este privilegio disfrutado, del que soy rehén para siempre, se paga. La receta no es, por más que se repita, disfrazar la indolencia con una apariencia de audacia, y avanzar, por suerte, con el repiqueteo, incomprensiblemente ufano, de "no podía hacerse, pero se hizo". Está en saberse en deuda y poner toda la carne en el asador, posta negra, y trabajar duro con la herramienta que tengamos, para que no sea azar que salga bien, sino consecuencia de que, efectivamente, se pueda hacer. Y volver pronto. Y vivir. Y, como Gabo, vivir para contarla.