El cava y las kokotxas

No sé si son las canas, cierta tendencia al onanismo, o que desayuno egos revueltos, pero aquí me tienen una semana más argumentando ad verecundiam -vergüenza me debería dar a mí- y citándome a mí mismo como única autoridad a sabiendas de que en breve argumentaremos todas juntos ad populum; falacia por falacia, les dejo la cita y entramos en harina: "Lo que estamos viendo es un golpe nacionalista propiciado por los bebedores de cava de Pedralbes, posiblemente la burguesía más racista de Europa [...], y con el agravante de usar como instrumento de su revolución a los nietos de los charnegos a los que explotan y desprecian. Es inaudito. Y por detrás, opinando a favor de no sabemos muy bien qué, una clac de izquierdistas de salón absolutamente ignorantes, que no han visto un obrero ni de lejos y que no han doblado el lomo en su dolce vita. Cuando los antifascistas no saben identificar al fascismo son como los bomberos de Ray Bradbury".

Si han escuchado las declaraciones que sobre las detenciones miembros del brazo armado de la república que nunca existió, ha hecho Inmaculada Colau en la ONU, -qué bonito es Nueva York con pólvora del rey- y han leído Farenheit 451 sabrán de que les hablo. Si no, léanlo o reléanme: " …el 1 de octubre dejó bien a la vista […] la existencia de una red clandestina funcional en todo el territorio catalán que garantiza la resistencia al Estado, que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Si se niega esa legitimidad, esos canales clandestinos podrían ser utilizados para armar a sujetos dispuestos a negarla por la vía de los hechos."

La amenazas de Yoda Pujol se cumplen y resulta que tenemos una república que nunca existió, con presidentes de paja, que es como si sí, pero no, y lo único tangible de tal inexistente ente -valga la paradoja-, que ni es cosa ni es pública, es su brazo armado y una red de apoyo compuesta por miles de palurdos homeópatas, nacionalistas irracionales y supremacistas que están replicando en Cataluña, a beneficio de los bebedores de cava de Pedralbes, los peores mecanismos de la ruralidad etnocentrista vasca que dio soporte a la ETA, para que los comedores de kokotxas de Neguri siguieran a lo suyo. Esa es la movida que se nos viene dentro a puertas de unas elecciones generales, en las que tiene toda la pinta de que Pdr Schz va a salir reforzado. Si así fuera, hay que desbloquear, aún a costa de que el Bello Pedro se apunte su segundo gran servicio a España. El primero fue quitar de en medio a Susan(tidad) y se lo ha dejado a medio hacer.