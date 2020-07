La causa de la causa…

El Covid-19 está siendo "causa" de una quiebra generalizada de casi todos los negocios. El virus al que aludimos no solo es "causa" de la dicha ""quiebra" sino que también es… "causa" de las muertes. Mucho se ha dicho -y se sigue comentando- acerca de la dicha… "causa" (= el virus"). Y también sobre los nefastos efectos de la misma. Podemos observar que -en su mayoría- los… comentarios críticos a los que aludimos tienen en común una circunstancia: Coinciden en atribuir al "Covid-19" la condición de "causa" de los dichos efectos. No nos cabe la menor duda: Que la "causa" a la que aludimos resulta de efectos mortíferos resulta axiomático. Pero…:

-¿Tiene el "Covid-19" la condición de "causa" única del desastre? A juicio de Las Tendillas, la pregunta formulada debe ser contestada sin contemplaciones negativamente: El "Covid-19" no es la única "causa" de tanta muerte y desolación, según nos proponemos razonar: De la lucha (contra el virus) se obtuvieron resultados positivos. Esperanzadores: La… susodicha "causa" estuvo a punto de ser… vencida. Eliminada, como lo prueban, de manera irrefutable, las distintas medidas legales adoptadas para volver a la mal llamada "nueva normalidad".

Pero la dicha "causa" (el virus) parece que vuelve por sus fueros. Y lo hace en forma de los llamados "brotes" o "rebrotes". Ello supuesto, resulta obligado otra pregunta:

-Y… ¿por qué vuelve? ¿Cuál es la… "causa" de que la "causa" "brote" o "rebrote"? Sin la menor duda, quienes -por culpa o dolo- se saltan a la torera las normas sanitarias incurren en responsabilidad. Porque no pueden ignorar que el dicho comportamiento supone una letal propagación del virus que entraña, no solo un serio peligro para la salud pública sino de una muerte segura en muchos casos.

No obstante, para la exigencia de responsabilidades por los dichos… "comportamientos" no parece que precisemos nuevas leyes. Tenemos suficientes. Ejemplos: Aplicación del principio penal Versari in re illicita, según el cual "La actuación irregular responsabiliza al autor de todas las consecuencias que puedan dimanar de la misma". Es más: Para Tomás de Aquino, "La causa de la causa, es la causa de lo causado". Como quiera que "lo causado" es un daño irreparable, procede responsabilizar del mismo a quien incumple las dichas… "normas sanitarias" (sean obligadas o voluntarias).