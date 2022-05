El cártel de las papeletas

Se viene el carrusel de las fiestas de la democracia. Benditas sean las elecciones, las campañas electorales -me gustan más que comer con las manos-, el pluralismo político, las urnas transparentes -mi padre, que es el tío que más cartón ha vendido en España, abominaba de las opacas urnas de cartón: decía que si llegaba a votar el primero nunca podría saber si ya venían con carga-; vivan los electores y ojo con las papeletas.

El tema es que los elegibles siempre me han dado un poco de asquete y de un tiempo a esta parte son la náusea pura: si uno se para a intentar encontrar algún sentido lógico a sus discursos puede caer en la revelación del absurdo y ver que una cosa es la brutalidad de lo que existe, un mundo sin sentido, y que todas las acciones humanas, la pasión, el futuro, el progreso son mera ilusión. Empiezo a escuchar según que cosas y al buscarles sentido, el absurdo me produce un distanciamiento de lo que me rodea: las palabras como pegamento de los mapas, los caminos, las relaciones, los proyectos, los afectos, que se adhieren artificiosamente a lo que realmente existe con esa pulsión tan humana de dotar de inteligibilidad a la contingencia. Pero es en la contingencia donde está la esencia de la libertad, para existir sólo hay que estar ahí y para estar ahí sólo hay que ser necesario, señor alcalde, y esa necesidad, ajena al libre albedrío, origina el fatalismo moral donde nace la corrupción.

No quiere esto decir estrictamente que donde hay libre albedrío no hay corrupción, pero casi: si la contingencia -la posibilidad de que algo suceda o no suceda- es la esencia de la libertad cabe la posibilidad de que el hombre libre no sea corrupto, mientras que el adicto -literalmente del latín, entregado a otro- no tiene otro remedio que cumplir con la voluntad de su amo, sea este la droga, el juego, el sexo, el dinero, la empresa o el partido político. Y ahí es donde se corrompen los sistemas, al punto que libertad y corrupción son inversamente proporcionales.

Y el tongo en nuestro sistema, se lo tengo dicho querido lector, viene por el lado de la oferta, mediante el sistema de partidos, que no deja de ser un cártel de papeletas que colude en contra de los electores y que absorbe rápidamente cualquier plataforma electoral o movimiento que consiga representación. Observo con atención ciertas plataformas provinciales que están yendo a la contra. ¿Serán libres?