La búsqueda de mascarillas

Comprarse una mascarilla se ha convertido en toda una odisea. Ya no por el desabastecimiento que ha habido durante buena parte del confinamiento, sino por la variedad de tipos y marcas que se encuentran en el mercado. Bucear en internet es una aventura en la que hay que diferenciar las ofertas veraces de las engañosas. Como ocurre con cualquier crisis, el ingenio y el arte del engaño han florecido también durante la pandemia del coronavirus, y no son pocos los que venden gato por liebre a la hora de anunciar una mascarilla.

Todos los ciudadanos buscan este bien tan necesario y obligatorio al mejor precio porque, más allá del máximo establecido por el Gobierno para las quirúrgicas (0,96 euros), el objetivo es ahorrarse el dinero que se pueda. Y, para ello, lo mejor es usar mascarillas reutilizables, que son imposibles -o casi- de encontrar en las farmacias. Con ellas se palía, aunque sea solo un poco, el daño al bolsillo y al medio ambiente, el otro gran damnificado de esta crisis. De hecho, ya están apareciendo mascarillas y guantes de plástico en las costas españolas y en los parques periurbanos, lo que constituye una nueva amenaza para los ecosistemas. No hay que olvidar que esos residuos tarde o temprano acabarán en nuestro organismo en forma de microplásticos que ingerimos a través de los alimentos.

El daño al bolsillo es más que obvio, ya que cada persona puede gastar 30 euros al mes en mascarillas quirúrgicas, una por día. De ahí que la mejor de las opciones sea la adquisición de mascarillas reutilizables. Pero no todo vale. Antes de comprar una hay que asegurarse de que cumple con los controles y requisitos mínimos exigidos de respirabilidad y filtración, es decir, con la UNE0065. Si ese código no aparece, es que no está homologada para proteger frente al coronavirus. Hay descripciones de productos tan engañosas que claman al cielo y que intentan aprovecharse de la desesperación de los ciudadanos.

Otra de las opciones que se plantean desde el inicio de esta crisis sanitaria es la fabricación casera. El Ministerio de Comercio y Turismo ha publicado una guía para la elaboración de mascarillas en la que se incluye un listado de materiales y en el que también desglosa empresas cuyo producto está autorizado para que el consumidor vaya sobre seguro en la elección de un producto tan necesario y tan delicado en estos momentos.