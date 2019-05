Una de mis grandes convicciones es que hay que verbalizar lo bueno. Otra, es que hay que celebrarlo. La mayoría hemos podido constatar en carne propia que lo malo irrumpe; lo malo llega sin avisar a nuestra vida de una u otra manera; por eso, el tomar conciencia de lo bueno, el valorarlo, tiene que conllevar disfrutarlo, decirlo en voz alta y yo apuesto, incluso, por festejarlo. Hacer fiesta de aquello que tenemos, aquello que logramos, que tras un esfuerzo y lucha, conseguimos, merece -según mis parámetros- celebrarlo con quien estimamos.

Damos por hecho algunas cosas y cuando no salen o se tuercen, solemos tener gran facilidad para ponerlo de manifiesto. Más allá de perfiles y caracteres quejicas, parece humano y extendido el lamentarse. Compartimos con asiduidad el estrés, pasando por alto que tenemos ocupación. Ponemos en común lo agotador e intenso de la crianza, sin confesar que hay momentos en los que sus logros o sus besos son lo mejor. Nos contamos lo mucho que corremos y las mil cosas que hacemos en el día sin prestar atención al detalle de que nos encontramos en disposición de poder hacerlas. Yo abogo, repito, por verbalizar lo bueno.

Cuando estamos bien, cuando lo hacemos bien, cuando alguien lo hace bien para nosotros o con nosotros, deberíamos mirar y remirar alrededor y sobretodo para dentro y sonreír, alegrarnos y, de manera consciente disfrutarlo. O hasta dar un paso más y decirlo. Mi amiga la refranera, esa que ya conocen, traería aquí lo de "es de bien nacido ser agradecido", y puede que valga para empezar, pero le falta el disfrutar de lo agraciado.

No escuchamos mucho a la gente exponer lo que le gusta su trabajo, los magníficos compañeros que tiene, lo encantado que se encuentra con su pareja, lo que disfruta de unos hijos sanos, o la suerte que tiene por lo que tiene. Que no siempre será así, no me lean ingenua, pero estoy convencida de que mucho más de lo que lo oímos. Les he confesado esas convicciones, ahí va otra; niego rotundamente que no sepamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¡lo niego! Claro que lo sabemos, estoy segura de que lo sabemos y sobretodo de que no debemos de perder nada para ser conscientes de ello, no hace falta lo malo. Tan solo insisto en que, sin palo alguno en la vida, también deberíamos valorar lo bueno que aparece, que conseguimos, que conforma nuestra vida. Porque, a veces cuando llueve, huele a tierra mojada y eso, hay que saber verlo y, decirlo.