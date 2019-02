La brecha salarial compete a todos

En unos días, más bien en apenas unas horas, empezaremos a ver las primeras movilizaciones con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ojalá que sea un éxito, al igual que el año pasado, y que la sociedad entera -esperemos que esta vez estén todos- visibilice la situación injusta que padece la mitad de la población del planeta. Unos días antes de esta celebración, también como cada año, se publican un mes de febrero tras otro los datos de la denominada brecha salarial entre hombres y mujeres.

Así ha sido también en esta ocasión y al ver las cifras del informe que realiza el sindicato UGT uno no tiene más que reflexionar y preocuparse. ¿Saben cuánto se ha reducido la diferencia media de sueldos entre los dos sexos en la provincia de Córdoba en el último año? Pues prácticamente ni un solo euro. Ni uno. Eso quiere decir que en Córdoba, las mujeres trabajan gratis del 1 de enero al 25 de marzo (84 días), o que su labor no se ve beneficiada económicamente un día a la semana durante todo el ejercicio, o que una de las horas que trabaja al día no tiene compensación salarial. En porcentajes, también estamos por encima de la media nacional, con un 22,61% y en global se puede asegurar que las mujeres cobran al año 3.526 euros menos que los hombres en Córdoba.

Resulta estomagante -una auténtica vergüenza- que haya personas que cobren menos salarios que otras por una simple razón de sexo, pero parece que ese tipo de episodios aún se dan. Si a ello le sumamos que es la mujer la que acepta reducciones horarias en el trabajo para el cuidado de otros miembros de las familias o que sigue sin estar en los puestos de responsabilidad en los distintos niveles de decisión de una empresa o una institución, nos encontramos con que todavía no hemos resuelto un problema que nos afecta a todos, sin olvidar que la precariedad también perjudica a las más jóvenes -aunque por igual- cuando ingresan en el mercado de trabajo.

Huelga decir que nadie en su sano juicio puede estar a favor de la brecha salarial. No obstante, en cómo atajar el problema sí parece que hay algunas disfunciones -llamémoslas así- que urge resolver. Y la primera responsabilidad, me parece a mí, está en nuestros políticos. Hay partidos que no se mojan en exceso en este asunto, otros que abogan directamente por el postureo haciendo ver como les importa y alguno que lo identifica como un asunto estrictamente laboral. Pero además, tampoco es razonable que se considere esta desigualdad como una mera reivindicación sindical, porque entonces nunca saldremos del bucle. Se trata de una cuestión mucho más amplia, que debe comprometer a la sociedad en su conjunto y que no solo se resuelve con leyes. La igualdad se logra con unas condiciones laborales sin discriminación. Pero para ello, la igualdad también hay que creérsela. Ahí lo dejo.