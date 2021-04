Fue bonito mientras duró". Es la frase que, aunque de sobra conocida, lanzó el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, el popular Salvador Fuentes, a la portavoz de Vox en Capitulares, Paula Badanelli, cuando anunció en el pleno que el grupo de extrema derecha votaría en contra de los presupuestos para este 2021. Los argumentos de esta negativa no quedaron muy claros, pero se podrían resumir en que Vox considera que PP y Cs se han echado en brazos del PSOE, que ha sido el grupo que ha asegurado las cuentas con una abstención. Dice Fuentes que se trata de una frase hecha y que tampoco es que tenga una gran carga de intencionalidad, pero visto desde fuera, parece que tiene más valor del que el propio edil le quiere restar.

Vox ha sido hasta ahora la muleta del cogobierno. Eso es indiscutible. Se ha rasgado las vestiduras de cara a la galería en muchas ocasiones, pero a la hora de la verdad, excepto en esta ocasión, se ha plegado a lo que ponían sobre la mesa los dos grupos que conforman el gobierno municipal. Fue bonito mientras duró porque, entre otras cosas, una vez que Vox se ha pasado al no (junto a IU y Podemos) mucho tienen que cambiar las cosas para que el año que viene ese voto se convierta en un sí. En todo caso, podría replantearse la abstención, pero parece complicado -pese a que la política da muchas vueltas- pasar de un extremo al otro.

En lo que tal vez no se ha reparado es en que conforme va avanzando el mandato municipal, las circunstancias también se van alterando y a PP y Cs les basta con este presupuesto, en el que se añaden algunas líneas nuevas de políticas sociales y se contempla la aportación del Consistorio para la base logística del Ejército de Tierra, entre otras cosas, para acabar estos cuatro años de gobierno. Fuentes, veterano en esto de la política, lo sabe bien, e incluso hubo quienes desde la bancada de la oposición, en concreto la edil de IU Amparo Pernichi, dejó caer en la sesión que con este presupuesto pueden ir tirando hasta terminar esta etapa en el año 2023, que es cuando habrá de nuevo elecciones municipales.

En cualquier caso, lo importante es que Córdoba tiene presupuestos, aunque para ello todos los grupos -todos- han tenido que llegar a situaciones que, vistas desde fuera, pueden sorprender y generar incredulidad. En un contexto político tan polarizado y de bronca permanente, resultaría extraño -e incluso habría quien no lo creería- explicar a alguien ajeno a esta ciudad que el PP se ha puesto de acuerdo con el PSOE; que Ciudadanos -otrora paradigma de la ética- tiene entre sus filas una concejala que parece tránsfuga pero que no lo es; que aquí IU y Podemos son dos grupos, pero que quieren ser uno, y que Vox vota lo mismo que la izquierda y le atiza al PP un día sí y otro también. Esto es Córdoba. Igual en 2023 decimos que fue bonito mientras duró. O no.