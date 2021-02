El éxito de la candidatura de Córdoba para acoger el centro logístico militar del Ejército de Tierra, que unificará doce existentes por todo el país concentrándolos en uno aquí, es un logro. En primer lugar, del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba que ha sabido ver una oportunidad, apostar por ella y unir voluntades y liderarlas. Seguidamente, de la administración del Estado en Córdoba que ha engrasado bien los canales de llegada del proyecto para que tenga buen fin, muy centrados en el qué, más que el quién. Conozco bien las habilidades y capacidades del equipo discreto que trabaja hoy en Subdelegación y celebro el triunfo amable de su método callado y práctico: la eficacia en política es actualmente rara avis, pero funciona. Lo es también por el acompañamiento de la Junta, Diputación y del Ayuntamiento de La Carlota, administraciones de distintos colores, con un papel integrador de la candidatura, necesario para verificar apuestas compartidas. Suma el concierto de las asociaciones empresariales y de los sindicatos, sin dar carrete a discusiones estériles, sino aferrados a una posibilidad de crecimiento. Y se apuntala (de una manera determinante, en mi opinión) por el rigor aportado por la Universidad de Córdoba, elemento diferenciador, más competitivo, con el resto de las candidaturas.

Córdoba tiene la situación que tiene, centrada en el sur, a relativa poca distancia de la capital, conectada razonablemente con los puertos importantes, bien comunicada por tren y carretera y, aunque claramente en el debe endeble de la propuesta, con un simulacro de aeropuerto que quizás con esto despegue. Es decir, los puntos fuertes de la ciudad, y los no tanto, están ahí. Que existan es una ventaja que disfrutamos, hacerlos rendir es lo que tiene mérito.

Aquí hemos acometido en otras ocasiones empresas que se han frustrado con los mismos factores existentes, o muy parecidos, y no han salido. Cabe preguntarse por qué. Por supuesto, todo influye, hasta el azar, pero creo que tiene más que ver con el cómo se ha hecho el proceso que con la oportunidad en sí misma. Esta vez no ha habido bombo previo ni un proyecto sobrado o excluyente. De hecho, el común de la ciudadanía ha conocido que esto estaba en marcha cuando se acercaba su fase final. No ha habido ni una bronca previa ni exceso de protagonismo. Y el lógico festejo final, tras concretarse la elección, no está siendo ni exagerado ni egoísta. Sorprende, a los propios, lo bien que ha salido. Y digo yo que mejor sería que nos acostumbrásemos.

Tenemos una ciudad buena que ha perdido muchas cosas, quizás porque no las mereciera o quizás porque no se gestionaran bien las opciones. Vale. Y qué. El lamento no gana. Gana el método. Hacer, sumar, insistir. Ganar o perder. Y vuelta a empezar. Que cada paso cuente. Enhorabuena a todos, porque todos estamos de enhorabuena. Ésa es la base. Y no es mala.