Lo de la arena

En lo tocante a playas, de un tiempo a esta parte somos franciscanos observantes: con los años hemos conseguido que la playa nos de paz y bien -como reza el lema- y ésta, bulliciosa y popular, apenas 280 metros frente a la ensenada artificial entre el espigón y la bocana del puerto, nos convierte en observantes, no de la regla, sino del constante trasiego de embarcaciones y congéneres de todo pelaje y condición, lo que incluye a vecinos y conocidos, algún primo, extraños y extranjeros de todas las lenguas y colores, veraneantes todos, además de vendedores deambulantes, masajistas, socorristas, vigilantes de la playa, arrendadores de embarcaciones que van desde la tablita para remar a la moto acuática, pasando por variopintas piraguas de plástico y lisérgicos hidropedales con distintos tipos de decoración y toboganes por los que, además de disfrutar los chiquillos, se deslizan grácilmente las muchachitas y los mozuelos y resbalan aceitosos cachalotes de mi calado y brillantes morsas -nunca, ni ellas ni yo tuvimos que pedir permiso para lucir nuestras lorzas a la orilla del mar, condesa- en espectaculares lances que generan más oleaje que el viento en esta balsa, ideal para cargar los auriculares con el mejor rocanrol australiano y nadar lo que el cuerpo aguante, a largos entre la piedra blanca y la perpendicular del Villa Laredo apuntando a la boya roja para que la trayectoria quede siempre dentro del área en la que este mamífero hace pie -puestos a tocar fondo, que sea con la cabeza fuera del agua, o con columnas como esta-, y salir exhausto a la tumbona para, bajo la sombrilla convenientemente atornillada en el territorio conquistado por la más hábil de las cordobesas, regina del mio cuore, dueña y señora de nuestra tribu, y defendido en sus fronteras por efímeras fortalezas de arena, observar cómo dos niños negocian la propiedad de un agujero abandonado que deciden mancomunar, acrecentando así la envergadura de sus inocentes ingenierías hidráulicas, lo que me produce un inaudito placer, impensable tan sólo hace unos años, cuando todo esto me parecía el noveno círculo del infierno, al que había caído por traición a mis principios de no pisar lo de la arena por gusto, lo cual me privaba del placer de disfrutar a través de los demás, empezando por los más cercanos, que ahora se divierten equilibrando piedras en la barriga de su padre mientras hace el muerto, voluminosa y colorada como la boya que marca los confines de la seguridad natatoria, y acabando por el resto de habitantes de esta bañera de Ulises, que en medio del mundo que vivimos, a través del disfrute de las cosas sencillas hacen posible este no lugar, esta utopía, cada cual en su tiempo verdadero, alejados del negocio.