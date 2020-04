¡Y... sin aplausos!

Dizque "… no hay mal que por bien no venga". Así, tenemos que concluir que quien no se consuela es porque no quiere: El… covid-19 sigue siendo un "mal", y letal. Pero parece que ha logrado también un… "bien": Que el total de la población haya alcanzado el acuerdo de salir -a diario- a los balcones para aplaudir un merecido agradecimiento por la colosal labor de nuestros sanitarios, policías, guardias civiles, militares… contra el "coronavirus".

El… "mal" (del refrán) semeja un germen de algún que otro "bien"… Así, su autor habría atinado. Pero no. Falló estrepitosamente: Un solo "mal" ha devenido en un montón de otros "males". Como las declaraciones de la Ministra de Defensa: No se inmutó al atribuir la situación (delictiva) de "abandonados" a unos ancianos y fallecidos en algunas Residencia Para Mayores (RPM). Es más: serán… "implacables y contundentes" contra este tipo de acciones. Dijo.

Ya van más de 15.000 fallecidos. Suponemos que las… iluminadas entendederas de la Ministra nos procurarán la formula de la que piensa hacer uso para dar sepultura a tantos miles de fallecidos. Seguramente, algún remedio… milagroso. Solo así, lograría su propósito. Y, si le funciona, que las medidas "implacables y contundentes" que piensa aplicar las deje para… una mejor ocasión. Y se dedique a reparar el daño causado a las RPM, a las que desprestigió a placer con sus… ocurrentes, desafortunadas y estrafalarias declaraciones. No ignoramos su extraordinaria formación jurídica. Pero no tiene ni idea de la gestión de las residencias. Disponemos de muchas. Y de una calidad envidiable. Solo a título de ejemplo, una Orden religiosa, "Hermanitas de los Ancianos Desamparados" gestiona, en toda la geografía nacional -y fuera de ella- cientos de RPM con miles de Residentes atendidos a plena satisfacción por unas religiosas que les dispensan unos cuidados, atenciones y cariño como si de sus propios familiares se tratara. Y -todo hay que decirlo- no siempre con los recursos necesarios.

Idénticas circunstancias nos resultan predicables de la RPM "Fundación Mármol", de Priego de Córdoba. En cualquiera de esas residencias, la señora Ministra podrá recibir las enseñanzas precisas para una correcta gestión de las mismas, sean públicas o privadas. Y a cargo de personal profesional o vocacional. En todo caso, funcionan. Y muy bien, incluso ¡sin… aplausos!.