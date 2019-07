El alcalde, el sol, el dedo y la luna

Que la ambición política de un alcalde no vaya más allá del Cerrillo de Los Postigos -es decir, de los límites del termino municipal- es, como veremos, bueno para el sitio que regenta. Al contrario, aquellos primeros ediles que usan la vara municipal como pértiga para llegar al Ministerio son nefastos, sirva como muestra José Antonio Nieto ni lo otro: ni alcalde, ni ministro, tuvo un paupérrimo mandato de cuatro años más pendiente de lo que se cocía en Sevilla y corte o en el pequeño Madriz, que de las cosas de este milenario y amurallado poblado. El exceso territorial en la ambición es chungo, pero la falta de ambición en general, el dejar que sea la inercia en las cosas lo que mueve el mundo, deviene en un melancólico trayecto entre la nada y el vacío más absoluto, que culmina cuatro años después, en medio de una campaña electoral cuando caes en la cuenta de que no has tenido tiempo para ser alcaldesa.

Es necesario que el alcalde quiera ser el alcalde, para que los vecinos quieran que el alcalde siga siendo el alcalde durante muchos años. Porque a los vecinos es difícil dársela con queso y si el alcalde quiere ser ministro de un país que nunca existió, presidente de la diputación o de la escalera, funcionario del partido o cualquier otra mamandurria que no sea ser alcalde, lo largan a la primera de cambio: cuatro años y a engordar el censo de Parla, ciudad más poblada de España, como todos ustedes saben. Cambiar de alcalde cada cuatro años es un mal negocio: no da tiempo a establecer un plan que trascienda el manido tiempo político de lo municipal. Por eso es necesario un alcalde que desee ser alcalde, que sepa que el Alcalde es el Sol que ilumina la ciudad: que para eso puso la carita en el cartel.

Alguien que quiera mandar ocho o más años tiene que tener un plan. Si es un alcalde, tiene que tener la ciudad en la cabeza, en la parte donde la imaginación se aposente: imaginar Córdoba a 20 años vista, esa es la clave. Preguntar al que sabe, escuchar al que pide o propone, trazar un plan y tirar p'alante con convicción venciendo las resistencias naturales -internas las más, y nocivas-; mirando cada campaña electoral como una meta volante, y al partido como al pelotón, con la vista larga del rey de la montaña. Me chiva un buen amigo muy influyente en la ciudad que mi Josema Bellido es de ese palo: le digo que ojalá tenga claro que el Alcalde es el Sol, así con mayúsculas y hablamos en futuro de esta columna que ahora escribo. Veo el dedo del previsible cambio de los nombres de las calles y me hago dos preguntas. ¿A qué luna señala?, y ¿señala el Alcalde?