¿Quién agita el odio?

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, les acusó de "agitar el odio" y les reprochó: "Nada se construye desde el odio. No tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivís de los conflictos". ¿Se trataba de un valiente gesto crítico frente a su propio partido y sus estrategias de tensión programadas desde los tiempos del Zapatero del "nos conviene que haya tensión? ¿Era una crítica al proyectofrankenstein socialista de revivir artificialmente a Franco y con él el tópico de las dos Españas para identificar la derecha democrática con la franquista? ¿Era la queja de un socialdemócrata frente a la deriva populista de un PSOE hipotecado por Podemos y los separatistas?

Pues no. Ander Gil se refería al acto que tuvo lugar en Alsasua el domingo. Ah, vale, se dirá. Entonces criticaba a los filoetarras que dan por bueno que se apaleara a los guardias civiles, consideran unos héroes a quienes superándoles en número les agredieron brutalmente cuando estaban tomándose una copa con sus novias, llenaron de estiércol la plaza donde se iba a celebrar el acto e insultaron y apedrearon a los intervinientes. Ahora lo entiendo: Gil acusaba a los kale borroka, la izquierda abertzale y los nostálgicos de ETA. O no tan nostálgicos sino directamente etarras: entre los boicoteadores del acto se encontraba Jesús María Zabarte, el carnicero de Mondragón, asesino de 17 personas, entre ellas varios guardias civiles (a uno que solo logró herir lo remató en la ambulancia) que nunca ha pedido perdón. Muy al contrario: se define no como un asesino sino como "un ejecutor".

Pues tampoco. A quien el socialista Gil acusaba de "agitar el odio" es a Albert Rivera por haber encabezado el acto de Alsasua en homenaje a los guardias civiles allí apaleados hace dos años. ¿Sorprendente? No, porque tal y como está el PSOE resulta que agitan el odio quienes defienden a la Constitución y los guardias civiles, no quienes atacan a la primera y aplauden que se apalee cobardemente a los segundos. Y no es solo Ander Gil. La agencia Efe tituló, y así lo reprodujo RTVE, así: "Miles de personas defienden Alsasua frente al agravio de España Ciudadana". El presidente del ente tuvo que tuitear: "Rectificación de una noticia de ayer muy desafortunada. Lo lamento y pido disculpas". Curioso país. Pero podía haber sido peor. Diario de Navarra tituló: "Alsasua responde con dignidad a la provocación".