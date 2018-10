Un aeropuerto, pero en serio

Resultaría aventurado pronosticar que el aeropuerto de Córdoba va a ser rentable, no sólo desde el punto de vista económico, sino social, a raíz de lo que ha pasado con esta infraestructura en los últimos años. Puesto a ser claros, lo cierto es que todo en torno a la pista cordobesa ha sido un auténtico despropósito en la última década. Por recordar sólo algunos episodios, hemos visto cómo la actividad ha quedado reducida a la nada; cómo el Gobierno ha desembolsado cantidades muy importantes, hasta el punto de que la Comisión Europea le pegó un tirón de orejas al Ejecutivo central por el "despilfarro" que a su juicio ha supuesto la remodelación de esta instalación. Ha habido problemas con las expropiaciones, con las líneas eléctricas, con los sistemas de navegación, y hasta hemos visto cómo la plantilla de trabajadores ha ido menguando con los años.

Por desgracia, ése es el panorama que hay en Córdoba, mientras que los que han tenido que hacer uso del avión se fueron a Málaga y Sevilla -incluso en Granada- como única opción para poder viajar, ya sea por ocio o por negocio. En medio de todo esto no podemos pasar por alto aquella mesa del aeropuerto que se constituyó de manos de la Junta de Andalucía -en las consejerías entonces en manos de IU-, un órgano de participación que pasó con más pena que gloria, que no resolvió nada y que sólo sirvió para que los partidos anduvieran a la gresca, unos diciendo que los otros no estaban y los otros replicando que no debían de estar. En fin , un esperpento.

Pues con todo ese bagaje a las espaldas, resulta difícil creer que alguien se iba a tomar en serio un plan para sacar partido al aeródromo y aún tengo mis dudas de que se logre ese objetivo. En cualquier caso, la mesa constituida el pasado viernes tiene desde luego otro cariz, al menos por lo dicho por sus responsables. Cierto es que la primera sesión sirvió de escaparate para que los políticos de turno se hicieran la foto, aunque también soy consciente de que eso forma parte del juego político. Así que poco -o mucho- que reprochar al respecto. Lo verdaderamente jugoso de este encuentro fue su contenido y las decisiones que allí se adoptaron. Me transmite cierta tranquilidad el hecho de que se crearan a su vez tres comisiones de trabajo, aunque de carácter técnico, en las que ir avanzando en las posibilidades de la infraestructura desde el punto de vista del turismo, la logística y la formación, todo ello tomando como base el plan de márketing con el que ya se cuenta.

Repito que viniendo de dónde venimos, el mensaje enviado a la sociedad es al menos tranquilizador y de cierta -con matices- confianza, con la sensación de que, por una vez, se quiere hacer las cosas bien. El resultado, lo veremos, pero reconforta que la señales sean esperanzadoras. Un poco de seriedad siempre es de agradecer, sobre todo en Córdoba, donde andamos faltos de ello.