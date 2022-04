El adiós a la política de Rosa Aguilar después de 35 años

Despedirse no es fácil y menos aún si dejas lo que ha sido tu actividad durante 35 años. Pues por ese trago pasó hace unos días Rosa Aguilar Rivero, ex alcaldesa de Córdoba por IU y consejera de la Junta y ministra por el PSOE, además de otros cargos. En cualquier caso, con sus luces y sus sombras, la realidad es que Rosa Aguilar ha sido uno de los personajes destacados de la vida pública de esta tierra durante muchos años. Ahora se centrará en coordinar al colectivo Socialistas Cristianos de Andalucía. En su despedida dijo que "he puesto alma y corazón en todo lo que he hecho". Como no podía ser de otra manera, en su adiós a la política vestía una chaqueta de color rojo. Hay cosas que no cambian.