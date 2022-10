Mientras nos montan a todas horas el teatrillo de la ley trans -una norma que a la gran mayoría nos importa una higa, o un pepino, elija usted-, me barrunto que es para escenificar la ruptura del gobierno y hacer coincidir las elecciones generales con las municipales para surfear sobre los lomos de las pisoteadas agrupaciones locales y los sufridos ediles de pueblo, fuera de la escena están reventando irremisiblemente el sistema educativo.

Si cada nueva ley educativa empeora la anterior introduciendo conceptos vomitados por pedabobos que no han dado una clase en su dolce vita, cada vez más enrevesados, cada vez más posmodernos, cada vez más desligados de la propia cultura acumulada en Occidente, a lo largo de al menos un par de milenios y contrastada durante siglos por millones de profesores y alumnos a lo largo de siglos en escuelas y universidades a este y el otro lado del charco, la Lomloe es un puro carcinoma.

Es tan mala, que en los cursos en los que se debería estar aplicando -impares, creo- ni siquiera la inspección -ese cuerpo de comisarios políticos con plaza en propiedad- sabe qué demonios hay que hacer, al punto de que, finalizando octubre, las herramientas digitales que provee la administración para la burocracia sistémica con la que somete al profesorado no muestran los criterios de aplicación del desastre: parece ser que ciertas academias privadas están dando cursos acelerados para desbloquear el vector pedabobo-politruk y poder seguir avanzando en su inexorable trayectoria entre la nada y el vacío más absoluto. Si usted me dice situación de aprendizaje yo entiendo que voy a clase, atiendo con respeto, pregunto lo que no entienda, estudio, practico, me examino y apruebo o suspendo en la medida en que demuestre lo que he aprendido. Y a por otra o a repetir hasta que apruebe, y si no, palos a los olivos o cualquier otra forma de doblar el lomo.

Pues no. Con la venia les cito, de la web del ministerio: "Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. […] Así planteadas, las situaciones de aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, permite aprender a aprender […]"

Me pregunto ¿qué diferentes formas de comprender la realidad? ¿respetar qué experiencias? ¿Qué carajo son los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje? ¿Aprender a aprender? Lea usted.

Esta bomba no mata, crea zombies.