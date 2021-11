Confesaba Isabel Albás, a la postre responsable del área municipal de Turismo de Córdoba, que la de Bienvenidos a Córdoba y Welcome to Córdoba -que viene a ser lo mismo que la primera oración en la lengua nativa de Shakespeare- era una de las frases que tenía muchas ganas de decir en la inauguración de una cita congresual. Y así que se expresó durante su intervención en el congreso de gestores de viajes corporativos que se ha celebrado en la capital cordobesa, donde también señaló que estaba convencida de que los asistentes se iban a marchar "tan enamorados de nuestra ciudad y de nuestra provincia que no les va a quedar más remedio que volver en un corto espacio de tiempo".

Todo un deseo de la gestora del área turística de Capitulares, que llega en un momento en el que la actividad congresual retorna a Córdoba. Un regreso con fuerza que ha vuelto a dejar imágenes que parecía que teníamos olvidadas. Congresistas con su preceptiva acreditación, esa que parece que no puede faltar del cuello en cada una de las jornadas y que da la sensación de que se pertenece como a otro mundo. Personas que vienen a la ciudad a conocer a otros colegas del sector, a discutir y presentar iniciativas que funcionan en sus territorios, pero que también se dejan sus buenos euros en Córdoba y disfrutan de la ciudad.

Y todo ello, con la presencia ayer del rey Felipe VI, que vino a clausurar el XX Congreso de Directivos de CEDE. Una cita en la que apeló a la unidad para abordar los nuevos retos y a la que llegó en loor de multitudes, que aquí somos muy dados a ello y el resto tiene que salir en la foto sí o sí.

Así, que Su Majestad, también para usted: Welcome to Córdoba, en su caso again, que ya nos ha visitado antes. La presencia de Felipe VI y la organización de congresos, tanto nacionales como internacionales en la ciudad, son todo un símbolo de que poco a poco la actividad se está retomando. Una actividad de la que tan necesitada estaba Córdoba y que puede suponer un punto de inflexión, ahora que se lleva tanto decir esto después de la pandemia. Y es que, después de la crisis sanitaria, todo parece que va a ser mejor por lo mal que lo pasamos todos. Pero cuidado, que como todo en la vida también habrá que ser precavidos e ir pies de plomos, que todo lo que sube baja y ya hay más que señales y alertas de que la economía no va como un tiro.