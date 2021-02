Vuelve el caso Imdeco, si es que se fue

La oposición en Capitulares no ha tardado ni un minuto en pedir que se retome la comisión de investigación -aparcada en su día- para aclarar los sucedido en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco). La citada comisión quedó en el aire por la denuncia del concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno, a la exgerente del organismo, María Luisa Gómez, por un delito de revelación de secretos, que ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Córdoba. Ahora que ya no hay asuntos judiciales pendientes, al edil de Ciudadanos no le va a quedar más remedio que comparecer y someterse a las cuestiones que le planteen el resto de fuerzas políticas.