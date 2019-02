Vox y su purga

Vox ha solicitado al Gobierno andaluz los nombres, apellidos, colegiación y títulos de todos los trabajadores -médicos forenses, psicólogos y orientadores- que cumplen sus servicios en las unidades evaluadoras de violencia de género, en los juzgados de familia y de menores. La primera razón es que desea saber si están convenientemente colegiados; la segunda, tal como ha matizado Vox, es si están "ideologizados". Lo que el aliado de Ciudadanos y el PP busca es una purga. Esto no es nuevo, también quiere que los médicos del SAS entreguen a la Policía Nacional los datos de los inmigrantes sin papeles que han atendido para deportalos. Las formas son las que definen a la extrema derecha y, si alguna característica guarda, es ésa: su radicalidad, no cambia en las instituciones; es más, es Vox el que modifica al PP y a Ciudadanos, arrastrándolos hacia el rincón donde no tienen competencia. El Gobierno andaluz no puede dar esos nombres, se lo impide la ley, pero es de esperar que, cuanto antes, el Parlamento publique los bienes e intereses de sus diputados, como es preceptivo, y que resuelva las posibles incompatibilidades de intereses, entre éstas las de quienes quieren compatibilizar la petición de los nombres de estos profesionales con su asistencia a bufetes que llevan casos de familia y de violencia de género. Intolerable.