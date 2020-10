Si no es Vox, que sea Susana Díaz

Vox es la derecha victimista, se permite atacar con una enorme dureza a personas honorables a las que llama, por ejemplo, narcodictadores, amigos de los terroristas y golpistas, pero su líder, Santiago Abascal, se ofende cuando le tocan su acristalada mandíbula. El discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal en la moción de censura fue enérgico, duro y merkeliano, pero no hubo insultos. Como respuesta ha obtenido la retirada de Vox del acuerdo con el Gobierno de Juanma Moreno para aprobar los Presupuestos andaluces de 2021. Más allá de la teatralización del enfado y del necesario acto de desagravio que ya prepara Juan Marín -¿torrijas de la paz?-, Vox no cruzará un Rubicón que llevaría a una prórroga de las cuentas o a una convocatoria anticipada de elecciones.

No cruzarán el río ni se mojarán, siquiera, los pies, pero esta es una oportunidad que el PSOE andaluz de Susana Díaz no debería desaprovechar. Si le falta Vox, los socialistas deberían dar sus votos a las cuentas de 2021. ¿Por qué no? Este Presupuesto de la Junta no contiene obstáculos para que sea refrendado por un partido socialdemócrata, es expansivo, crece un 3% para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, gasta en sanidad y educación como nunca, y lleva alguna guindita como el derribo del Algarrobico, aquello que creció en una playa de Almería sin que la Consejería de Medio Ambiente se diese cuenta. El único problema sería la inclusión de una pequeña rebaja del tramo autonómico del IRPF, pero los gobiernos de Susana Díaz ya disminuyeron este impuesto después de las graves subidas de la Gran Recesión.

El PSOE andaluz está necesitado de un revulsivo, requiere un giro estratégico, un cambio como el que Pablo Casado ha protagonizado en el PP. Claro que Vox es una aliado imprescindible de los populares, pero había que poner límites a unos tipos que quieren apropiarse de la figura del Rey, que comparan a la Unión Europea con la Alemania de Hitler, que piensan que las víctimas de ETA son suyas y que son muy pesados, tal como el plomo y el mercurio, con la Toma de Granada y los Tercios de Flandes. Esta decisión de Casado acarrea costes, pero los beneficios son mayores. Que sea Vox el que asuma la factura si no quiere apoyar más a Juanma Moreno.

Ahora es la oportunidad de Susana Díaz, que vote a los Presupuestos andaluces, que aguante las críticas de quienes desean removerla después del congreso federal. Esto es un tiempo para valientes. De los otros estamos sobrados.