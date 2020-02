Cada vez que surge una epidemia apocalíptica me acuerdo de la neumonía atípica, una movida que me pilló en Madrid y en la infancia, que infectó a veinte mil personas y mató algo más de mil, de las que apenas un tercio fue reconocida como víctima en un juicio que visto desde hoy, tiene toda la pinta de haber sido otro teatrillo de esos que nos montan cada cierto tiempo. Hubo miedo en la calle y en el cole. La tele y sobre todo la radio, transmitían una suerte de carrusel deportivo, minuto y resultado de la epidemia. Era 1981. En cuanto dijeron que era del aceite, en casa quedamos tranquilos, siendo el nuestro carteyano, que maravilla. Cada cierto tiempo nos anuncian el fin del mundo, que si el efecto 2000, un meteorito, la maldición maya del 12 del 12 de 2012; pero lo que de verdad acongoja son las epidemias apocalípticas: el sida, el ébola, la peste porcina, las vacas locas, la gripe aviar y ahora el coronavirus.

A lo largo de mi vida cada uno de estos apocalipsis, del griego, apo, apartar y kalyptein, estorbar, esconder, ha sido una suerte de revelación que ha dotado a la palabra de su más profundo significado: el apocalipsis ha apartado lo que escondía -ha desvelado-, y eso me ha permitido a mí apartar lo que estaba estorbando. El primero que recuerdo, como les digo es el apocalipsis colza, y me desveló con ocho años el miedo como motivo y su contagio: hubo un chaval que cayó enfermo -por otra cosa- y se extendió que lo mejor era no acercarse a sus amigos más cercanos, porque seguro que estaban apestados. Siempre me ha costado un gran esfuerzo tomar parte ante el conflicto, la mayoría de las veces me toma a mí la decisión, antes de que yo la tome a ella: en aquel caso, la indecisión me situó en el lado de los apestados por primera vez, y no me fue tan mal. Los siguientes apocalipsis ya me pillaron con el ojo entrenado y las sucesivas revelaciones desvelaron homófobos en el apocalipsis sida, racistas en el apocalipsis ébola, etc…

Y así hemos ido apartando, apo, mucho de lo que estorba, kalyptein, y hemos llegado a la conclusión de que a veces es el miedo como motivo, pero otras es el miedo como excusa. Es lo que diferencia al gilipollas del malvado, al que compra la mascarilla sin necesidad -dejando sin ella al inmunodeprimido que la necesita-, del que propaga el miedo a cambio de audiencia ganando un pastizal. Dicen que es el virus más contagioso, pero la gilipollez se contagia más y no hay vacuna, ni se espera.