Villancico andaluz y dickensiano

Cuántos años hace que los oigo, desde aquellas Navidades de radio, camilla, olor a aguardiente y alhucema, cuando creía que aquella luz nunca se apagaría, aquellas habitaciones nunca se quedarían vacías, aquellas presencias nunca desaparecerían? ¿Cuántos años hace que oigo a Canalejas de Puerto Real cantar "en un portalito oscuro, casi medio derrumbao, dando las 12 en punto del vientre de María nació el niño Dios… fue su cuna tan humilde que hasta verla daba frío, y el buey la vaheaba mientras le hacían un vestio"?¿A Vallejo -el que estando en Madrid un Jueves Santo rompió un contrato diciendo: "Se acabó. Si me quieren denunciar, que me denuncien. Nos vamos a Sevilla. Viajando toda la noche podremos estar allí por la mañana, y si no me da tiempo de cantarle al Gran Poder, a las doce estamos en la Macarena"- cantar "hermoso es el sol, más hermoso es el niño que en el portal de Belén en un pesebre ha nacío y mientras un buey lo bajea, Jesús se queda dormío"?¿A Torre cantar "a la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió, y en lugar de darle limosna los perros que allí había se los azuzó", rematado por esta estrofa con latido de rampa y color rosa y oro: "Si supieras la entrada que tuvo el rey de los Cielos en Jerusalén, que no quiso coche ni calesa, y un jumento alquilao pidió"? ¿A La Niña de la Puebla cantar "en los pueblos de mi Andalucía los campanilleros, por la madrugá, me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar"?

¿Cuántos años hace que aquellas Navidades sin sombras se fueron? ¿Es la de hoy una noche que se carga de tristeza conforme pasan los años? Dejo que responda Dickens: "¡No! ¡El día de Navidad alejemos de nosotros esa mal llamada filosofía!... A medida que envejecemos, ¡agradezcamos que el círculo de nuestros recuerdos navideños y las lecciones que imparten se ensanche!... El día de Navidad no alejaremos nada del calor de nuestra lumbre… ¿Ni la sombra de la Ciudad de los Muertos? Ni siquiera eso. Precisamente ese día volveremos nuestro rostro hacia esa ciudad y, de entre sus silenciosos moradores, traeremos a nuestro lado a las personas que quisimos. ¡Ciudad de los muertos! En el nombre bendito en torno al que hoy nos reunimos recibiremos, en lugar de ahuyentar, a quienes amamos y ahora son tus habitantes". Feliz Navidad. Porque celebramos el nacimiento de Aquel ante quien todos viven.