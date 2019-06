Pocas palabras hay tan molonas en español. Mi hermano más auténtico y molón se llama todo el año en facebook Piqueritas de Verano: no me negarán que es todo un alarde de liderazgo bautizarse a uno mismo con tanto estilo. Como todos ustedes no saben, verano procede de veranus-a-um, que en latín clásico significaba verdadero y que en las glosas tardías, ya como tempus veranum, empieza a tomar el significado de estación del año que ahora tiene para todos ustedes. Cada significado basura es un yugo que nos ponen. Tempus veranum es el tiempo verdadero y punto.

Ese tiempo que es nuestro sin restricciones, ese tiempo en el que somos nosotros con los nuestros, sin la careta de la profesión, el negocio, el interés o la necesaria hipocresía que llamamos diplomacia. Es el olor de la brasa y la sal; el cloro de la piscina y el fli de limón en las habitaciones en penumbra para las moscas, igual que la cortina de tiras de plástico de la entrada; el porrón de vino con gaseosa a la sombra del pino que plantó el abuelo y que ahora nos asombra a familia y amigos nuevos y de toda la vida. Tiempo de sandías devoradas de una vez en mesa larga y de probar los vinos nuevos del druida.

Tiempo de espetos aquí te pillo aquí te mato, de pie por el lado del paseo marítimo; o de largas sentadas con la tribu: mesa y mantel por el lado de la arena, a la sombra el vino en hielo y un pez grande, que dice el chico. Tiempo de english breakfast y pintas at náin ocloc -ya tú sabes amigo, convocado quedas-; y de encuentro boquerón donde y cuando diga Don Ernesto, experto ojeador de gastronomía de cabotaje donde los haya.

Tiempo de arreglarme para ti e ir a nuestras barras preferidas, a darle al California, al jazz, a los julepes y a disfrutar de la cara que se te pone, de Diosa, a esas alturas. Tiempo de paellas hechas con calma y sarmientos en La Purísima, un lugar para nosotros donde el tiempo se detiene, o al menos se ensancha, o al menos lo parece: alzas la vista del libro y son otros -tus hijos, tus sobrinos- los primos en las mismas bicicletas. Es el tiempo en que olvidas el orden de los días y te encanta saber que el único horario lo marca el aperitivo. Tiempo verdadero porque lo único verdadero es el tiempo.

Todo el dinero es falso, y arbeit macht frei lo ponía en la puerta de Dachau y Groß-Rosen. Como es tiempo también de recomendación de lecturas, ante la robotización que nos viene, cierro hoy con una de las mías de cabecera: El derecho a la pereza, de Paul Lafargue, que viene a decir que hay trabajar lo menos posible y disfrutar intelectualmente y físicamente lo más posible. Revolucionario.

P.S. El agraciado con el premio de la semana pasada ha sido el Sr. D. Alfonso Leña Cáceres, del cuerpo 590.