Vente, vente

Empezamos el dos mil diecinueve derrapando y dando trechas tras el enésimo leñazo, y aunque con los años cada vez cuesta más levantarse cuando te das de bruces, aquí somos de levantarnos hasta de la siesta. En enero nos quitamos lastre a tope y culminamos el primer tercio del año la tribu al completo en Londres sin hipoteca y sin fumar, no vean la sonrisa que se me ha quedado, a juego -casi- con la de mi dueña y señora, que brilla más que el sol de agosto a mediodía. Ya son cuarenta y seis, y ni un año malo: ni hambre, ni guerra, ni grandes enfermedades.

Problemas sí, del primer mundo los que tienen solución y universales los que no la tienen. El horizonte sigue ahí horizontal y recto en verano, y de abrupto a ondulado el resto del año; si te mueves, se mueve, si te quedas quieto lo pierdes de vista, como si no existiera.

Mejor moverse y tenerlo lejos y a la vista, que no moverse, dejar de verlo y que te atrape. El único horizonte cierto que nos llega es el que es y no queremos verlo; el otro es un no lugar hacia el que avanzamos o del que huimos, según nos parezca o le parezca a quienes nos guían o empujan. Y así van pasando los años, como este diecinueve que remato como hombre anfibio, fumador en abstinencia, bebedor a tiempo parcial, padre y ya no tan joven esposo, entre el progresa adecuadamente y el necesita mejorar.

El dos mil veinte ya está aquí y el futuro ya no es lo que era, otro año más nos preguntaremos dónde están los coches voladores, los viajes espaciales y los grifos de cerveza fresquita en la cocina; quién iba a imaginar que el tema central de este año no iba a ser alguno de estos, sino las primeras salidas al mundo de la niña-mujer, que con mucho esfuerzo se ha ganado sus primeros vuelos en solitario. Su vuelo, el de los tres, es el futuro.

Usted, que me lee habitualmente, sabe que mi pronóstico de lo porvenir muy optimista no es: la invasión de los ultracuerpos cagabandurrias nos lo va a seguir poniendo todo muy difícil, van a seguir a lo suyo, que es complicar que los demás vayamos a lo nuestro. Pero eso es exactamente lo que vamos a hacer con el mejor de los ánimos y con confianza: lo nuestro, lo de cada uno, en casa y el la calle. Y lo podemos hacer con buen ánimo y con confianza porque no cabalgamos solos; en mi caso cuento con una tribu con reina como escudo y un par de socios como hacha y daga, más que suficiente para exclamar: !Vente, vente!