¡Vaya cambios!

Hace tan solo unos días, los vecinos de Cañero, nuestra ciudad, se despertaron con una noticia que dejó, a todos -o casi- como a Alfonso Guerra en otros tiempos: "Pasmaos". Y ello, por mor del "cambio" de nombre de dos conocidas calles. Como dizque tié q'haber gente pa'tó, en el supuesto objeto de esta opinión partimos de la posibilidad de existencia de las siguientes…: quienes son conformes con los "cambios"; los que se pronuncian en contra y, además, quienes ordenaron la ejecución de los dichos "cambios".

Vaya por delante nuestra máxima consideración hacia todos los nombrados. Pero nuestras… "consideraciones" no solo no nos impiden el desinteresado ejercicio de la crítica sino que, en algunos supuestos -como el que motiva esta columna- nos parece obligado. Digo: No dudamos que quienes dispusieron los "cambios" de referencia actuaron dentro de la más estricta legalidad. Pero… ¡ojo!: En el decir de un conocido escritor francés, Jacques de Lacretelle, "No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto en moral" (sic). ¿Estará en lo cierto?

De momento, podemos constatar que, in situ, no hemos encontrado ni un solo pronunciamiento favorable al "cambio". Sí muchos cabreados con el mismo. Además, de los referidos "cambios", podemos predicar su condición de innecesarios. Porque el… statu quo de los vecinos no cambiará un ápice. Eso sí: los gastos y molestias (abundantes ellos) inherentes al dicho "cambio" están plenamente garantizados.

Sobre todo, llama especialmente la atención de cualquier observador imparcial dos cuestiones: Por una parte, la… urgencia con que se ejecutó el "cambio" de los nombres; por otra, la inversión de recursos públicos que el dicho "cambio" comporta. Creemos que, como mínimo, ello supone una clamorosa tomadura de pelo. Porque, mientras… "Más de 2.800 cordobeses fallecen en tres años esperando la dependencia" o una atención domiciliaria, (El Día de Córdoba, edición del 5 de abril) el… susodicho "cambio" solo precisó de unos días con la cobertura legal de la llamada Ley de Memoria Histórica. Lo que evidencia un trato preferente de los "cambios" de nombres en detrimento de las atenciones a las personas Dependientes. En consecuencia, acredita que estaba en lo cierto el pensador francés cuando afirmaba que "No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto en moral".