El PP volvería a ganar las elecciones en Córdoba y lograría un concejal más. Este edil llegaría a los populares de los dos que perdería Ciudadanos, ya que el otro se iría a Vox. Los partidos de izquierda, por su parte, se quedarían como están. Básicamente es una de las muchas conclusiones, grosso modo, que se puede extraer del Barómetro de Opinión Pública y Política que ha dirigido el profesor titular de Sociología en la Universidad de Córdoba David Moscoso y que se ha publicado esta semana.

Unos resultados que, casualmente, todos han visto la mar de bien, a excepción de IU, que no ha opinado. Resulta sorprendente que a estas alturas de la vida los partidos sigan lanzando los mismos mensajes -más de uno seguirá lamiéndose las heridas por los resultados de la encuesta- y que todos celebren que todo va fenomenal y que son imprescindibles en cada rincón. Desde las filas populares, que se ve que ya tienen sus propios sondeos y que les conceden incluso más votos que los del Ucobarómetro, hasta los de Ciudadanos que se conforman con seguir siendo "la llave del gobierno", a pesar de llevarse un gran batacazo electoral. El PSOE, por su parte, se ha jactado de autoproclamarse como la "única alternativa al gobierno de la derecha con la ultraderecha", mientras que desde Vox se han encargado de recordar la tan manida afirmación de que "la mejor encuesta está en la calle".

Cada uno se esconde en argumentos que considera beneficiosos, pero deberían ahondar más porque desde Podemos se han congratulado en decir que su portavoz es la tercera mejor valorada en Córdoba. La duda es si han visto que el alcalde, José María Bellido, es el único que aprueba, pero con un 5,5; vamos, un aprobado justo, porque el resto de representantes municipales ni siquiera alcanzan esa calificación.

Eso de decir nosotros somos los mejores, conmigo Córdoba va a ser la mejor ciudad del mundo y el contrario es malo maloso, como que no, que no surte efecto, que ya estamos todos muy crecidos. ¿Ninguno de ellos ha mostrado algo de preocupación por el hartazgo que hay y se han parado a pensar que solo aprueba el alcalde? De verdad, se les elige para que lleven a cabo proyectos y programas que nos hagan mejor la vida, para que los impuestos que pagamos tengan un justo uso, no para escuchar pamplinas ni esconderse en frases grandilocuentes que quedan muy bien en los medios, pero que muchas veces están huecas.