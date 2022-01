Tiempos de precampaña

El ruido de elecciones pone nerviosos a los políticos, que no dudan en utilizar los problemas de los andaluces para sacar algún rédito electoral, como se vio claramente en el pleno sobre sanidad celebrado en el Parlamento andaluz el pasado viernes. Hasta que el presidente Juanma Moreno no deshoje la margarita y ponga fecha a los comicios autonómicos, todas las formaciones seguirán preparando la maquinaria para las urnas, que no es poco. Por lo pronto, la elaboración de las listas electorales en la provincia de Córdoba va a estar "divertida" en la mayoría de los partidos. Los movimientos ya han empezado.