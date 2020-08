¿Dónde está Susana Díaz?

Desubicada, ausente, en un perfil bajo y enviando a los peones de brega al ruedo mediático. Salvo unas declaraciones concedidas a una agencia, Susana Díaz está fuera de los grandes debates autonómicos y nacionales. Ha perdido definitivamente todo el fuelle que tuvo, que fue muchísimo. Hasta algunos de sus principales colaboradores en tiempos del Gobierno socialista están la mar de a gusto ahora. Por fortuna siguen con ella señores como Ramírez de Arellano o Jiménez Barrios, pero hay quienes sienten envidia de la tranquilidad que deben disfrutar ahora el ex secretario general de Presidencia Máximo Díaz Cano y la ex consejera de Salud Marina Álvarez. Ambos muy olvidados por la actual bancada socialista, por cierto. Otros ex consejeros han quedado como tuiteros con cierta gracia. Qué bueno es el bueno de Miguel Ángel Vázquez algunas veces. Qué salado. Pero a este PSOE andaluz no lo conoce ni la madre que lo parió, que diría Guerra de la España de 1982. De estar en primera línea con Rubalcaba arbitrando el relevo en la Jefatura del Estado, Susana ha pasado a soportar día sí y día no la acción de un Gobierno que ejerce la oposición contra la oposición. La trianera tiene que aguantar a duras penas el fuego amigo, como el lanzado por la socialista sevillana Carmen Tovar, que ha denunciado que quienes fueron consejeros de la Junta no pueden ahora desarrollar las funciones de oposición con una solvencia mínima.

Coria del Río sufre el virus del Nilo que contagian los mosquitos. El PSOE sevillano, la teóricamente plaza fuerte de los susanistas, tiene su particular virus en esta población a la vera del Guadalquivir. ¡En Coria hay rebelión en la granja socialista! Y seguro que se expandirá por más agrupaciones. Con lo que le gustaba a Susana controlar la última hora del partido en las capitales y pueblos de Andalucía. Nunca tuvo prisa en irse a casa si había que dejar atado y bien atado un candidato en Pulpí, Ayamonte o Almuñécar. Del poder socialista andaluz apenas queda el hueso para caldo durante dos o tres meses. El otoño y el invierno nunca fueron buenos para la rosa. No lo serán ahora. La conversión al pedrismo de Susana no se la cree ni el que profesa la fe socialista más honda. Juan Espadas tiene a sus peones de calidad que ya mueven el cotarro en las redes sociales.