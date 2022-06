Se me había olvidado que mañana hay elecciones y el esfuerzo para acercarse a la urna va a ser titánico esta vez. La última vez fue fácil: había que echar a toda costa a Susana Díaz, origen de todos los males, madre primigenia de Sánchez y destino de todos los guantazos sin manos ganados a pulso, de propios y extraños, lo que le ha valido una plácida muerte política en el ordo senatorial, hasta su previsible resurrección tras el óbito de Espadas, porque Sánchez en términos de tiempo político es inmortal: un año o año y medio en política hoy es toda la eternidad.

Me pregunto de qué se ríen en los carteles. ¿Qué les hace tanta gracia? Concluyo que se nos ríen en la cara descaradamente. Cuando empapelaban las paredes, antes de que pusieran esas banderolas tan fuera de nuestro alcance, el respetable al menos podía tirar de rotu gordo y garabatear su opinión sobre sus jetas sonrientes, caricaturizarlos o darles de comer una holoturia tubulosa, en un proceso interactivo analógico infinitamente superior a la interacción digital que hoy en día lo pone todo perdido.

Parece que en los debates el abertxalismo andaluz de la sonriente Teresa ha vencido y por dos razones: no tenía nada que perder y ha conseguido fijarle a los demás el marco mental de la tutela madrileña, cosa que le ha reconocido hasta mi Juarma -con esa media sonrisa que siempre lleva puesta-, que se sabe fuerte y, haciéndose un Ayuso, se sube al carro de los no tutelados. Dicen los que saben que tiene todas las papeletas para ser de nuevo presidente -yo no diría fu hasta que pase el último gato- pero ya no será un presidente nuevo y si la mayoría no le alcanza para ir solo o cortado de naranja, se le va a arrugar la sonrisilla en lo presupuestario.

Lo de Espadas es increíble: la sonrisa y todo lo demás.

La otra chica de IU, o como se llame, es irrelevante, y la otra, la que no sonríe aunque lo haga, tan acartonada ella, ha marcado mi decisión de votar eligiendo entre sonrisas.

Para mí la única auténtica, tan de Joe Rigoli, ha sido la del sanluqueño: ¿señora Olona, usted hace torrijas? ¡Ja! La gran sorpresa de esta campaña ha sido la solvencia con la que este tipo ha defendido al gobierno saliente y su dualidad: empezó la precampaña siendo un zombie político de un partido en extinción y desde esa posición -nada que perder, otra vez- ha representado un rol más presidencial que el propio presidente.

Apostar a caballo perdedor a veces aumenta la ganancia. Reflexiono.