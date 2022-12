Solo pienso en ti (II)

Ya conté en esta misma columna hace unos meses que eran poco más de las siete menos veinticinco de la tarde del sábado 28 de junio de 2003 cuando mi teléfono movil empezó a sonar insistentemente. Lo hizo después de que le enviara un mensaje a mi compañero y amigo Juan Ruz para que le anunciara al resto de compañeros del periódico que acababa de ser bipadre, como yo decía entonces, que acababa de nacer mi hijo, el segundo tras mi hija. Esa llamada de felicitación era la de mi entonces compañero Francisco Javier Domínguez. Descolgué el móvil y empecé a escuchar una canción con la que él me quería dar la enhorabuena. Esa canción era Solo pienso en ti, de Víctor Manuel. Una canción que el asturiano compuso inspirándose en la historia de amor de dos personas con discapacidad intelectual -Mariluz y Antonio-. Las musas se la susurraron al oído en Montilla, en las horas previas a un concierto que iba a dar en Aguilar de la Frontera, cuando el cantautor leyó en un periódico una noticia que hablaba de dos jóvenes que vivían en un centro de la Fundación Promi en Cabra que querían casarse.

Insisto, como insistí entonces, en que cuando escucho con mi hijo presente ese himno a la tolerancia que compuso en 1978 Víctor Manuel "me corren mil hormigas por los pies", como les ocurre todavía a Antonio y a Mariluz "si se miran bien" y pienso que "no puede haber nadie en este mundo tan feliz". Y solo espero que, como les ocurrió a ellos, mi hijo cumpla sus sueños por muy difíciles que sean para él escalar esas montañas que la vida le pone frecuentemente en su camino. Sin saberlo, ni Francisco Javier Domínguez ni yo mismo, cuando mi compañero me dio la enhorabuena con esa canción, le estaba poniendo el prólogo a la vida de una persona distinta pero igual a cualquier otra. Una persona que como Mariluz y Antonio siente la llama del amor si cabe más fuerte dentro de su inocencia y es feliz nada más pensar en esa chica con la que "juntos de la mano se les ve por el jardín" del barrio.

Hoy he decidido recordar la conexión de Javi con la canción de Víctor Manuel después de leer la noticia de que la Fundación Prode ha celebrado el Día de las Personas con DisCapacidad -que se conmemora el 3 de diciembre-, una fundación que es mucho más que un ángel de la guarda para esas personas distintas pero iguales. Hace ahora tres años, publiqué en este periódico una entrevista que le hice al presidente de la fundación, Blas García, en la que me destacaba que "el porcentaje de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad está en torno al 38%, lo que es una barbaridad. Y en el caso de la discapacidad intelectual, el desempleo está por encima del 43%". Como él mismo insistía, " nos queda mucho trecho aún para que estas personas puedan tener unos condiciones de igualdad respecto al resto de los ciudadanos".