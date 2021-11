'Sobrao' de papeles

Por si alguien duda de si han empezado a cambiar las cosas en Andalucía desde que los socialistas perdieron su califato, vaya un elocuente ejemplo. Recuerdo a aquel famoso gobernador de Cádiz que en 1987 dirigió la RTVA y que en pocos meses generó una deuda de 4.000 millones de pesetas. Diario 16 hizo públicas unas investigaciones en las que revelaba "la cueva de ladrones", las productoras " pata negra", los miles de millones de los andaluces que se repartían entre los filosocialistas y donde la cadena pública fue trinchera necesaria para mantener a los gobiernos socialistas gracias a un "volumen terrorífico de propaganda", también desde sus informativos, y entre desmanes despóticos. Salvi fue llamado a dar explicaciones, y desde la tribuna del Parlamento espetó aquella histórica frase de: "Tengo que reconocer que vengo chungo de papeles". El Gobierno actual, está sobrado, de ellos. No hay más que ver estos días los movimientos del Consejero de Hacienda, Juan Bravo, quien a cada entrevista que atiende va cargado de papeles. Lleva con él 114 páginas que conforman el Plan Presupuestario para 2022 y las 169 del Informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2022. Especifica cómo el Gobierno y en concreto Hacienda, reconoce que habrá un gasto Covid derivado de la Sanidad y Educación, que son competencias propias de las CCAA. Adjunta, además, la enmienda de Junts solicitando un fondo extraordinario que permita hacer frente a la incidencia de la pandemia que aún dura y que la ministra Montero asegura que no se puede ejecutar por un defecto de forma. Otros papeles de Bravo -el Informe de la Airef- también dicen que de los Fondos Next Generation, de los miles de millones de euros que están presupuestados, sólo se han ejecutado 104 millones. Si algo le destaca a Juan Bravo es su incansable dedicación a las cuentas de los andaluces y la claridad a la hora de contar lo que ha plasmado negro sobre blanco. Es difícil que mienta. El presidente Juanma Moreno dijo que "estos presupuestos son un sueño para cualquier socialista", pero " veremos si no me obligan a celebrar elecciones en febrero". Los socialistas no saben vivir en la oposición después de 36 años haciendo lo que les dio la gana desde el poder por lo que buscan a la desesperada argumentos imposibles de sostener. Espadas está desaparecido en la frontera de la Alcaldía y el miedo, mientras Ángeles Férriz toma el mando despótico que define el camino hacia el regreso de la Andalucía sometida y chunga de papeles.