Sentencia y… Proceso selectivo (I)

Hace tan sólo unos días, conocíamos noticia por mor de la cual, "El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la anulación de los "contratos exprés"…/… para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Afirma que la… "excepcional situación" no puede llevar "a la absoluta supresión" de los derechos constitucionales ni a la "completa ausencia" de un mínimo procedimiento selectivo. Apostilla el juzgador que, ante la situación excepcional de la pandemia "es posible establecer un proceso selectivo que respete los principios de mérito y capacidad, que no conlleva necesariamente el retraso en la cobertura inmediata de los puestos". El… "proceso selectivo" que impone el juzgador adolece de… imposibilidad (sobrevenida) de ejecución según nos proponemos acreditar. En consecuencia, y juicio del autor de esta "opinión" -obviamente lego en leyes- la sentencia que motiva este comentario crítico no podría -ni debería- prosperar:

a) El juzgador reconoce -expresamente- una… "excepcional situación". Pero resuelve exigiendo un… "proceso selectivo" idéntico al de una "situación normal". Nada dice de los efectos de la dicha… "excepcional situación". En consecuencia, la medida que impone solo puede apoyarse en la presunción de posibilidad, siempre contraria a derecho. b) Lo hace en la forma indicada en el apartado que antecede, porque -dice- considera que… "es posible establecer un proceso selectivo que respete los principios de mérito y capacidad,…". Es decir: Según el juzgador, "Es posible establecer un proceso selectivo idéntico al de una "normal situación".

c) Pero, hoy por hoy, la… "elección" (o "selección") "… de funcionarios de la Junta para hacer frente a la pandemia de coronavirus resulta de imposibilidad metafísica -sobrevenida-. Entre otras razones (que las hay,) por falta de personal elegible suficiente. Circunstancia esta que, por obvia, no precisa ser probada. Porque todo quisque es sabedor de que muchas administraciones acuden a jubilados, estudiantes no titulados…

d) Habida cuenta de la imposibilidad de efectuar el proceso selectivo" al que aludimos, resulta procedente -a juicio del autor de esta opinión- la declaración de nulidad de dicha obligación por aplicación del principio de derecho que reza del siguiente tenor literal: e) "Es nula la obligación de cosas imposibles" (impossibilium nulla obligatio est. Celso: Digesto 50, 17, 185). De prosperar nuestra "opinión", no suprimiríamos derechos y salvaríamos muchas vidas.